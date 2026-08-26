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Dow Jones News
26.08.2026 07:27 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Fallende Ölpreise stützen Aktien

DJ MÄRKTE ASIEN/Fallende Ölpreise stützen Aktien

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien überwiegen am Mittwoch positive Vorzeichen, nachdem die Ölpreise deutlich gesunken sind. Marktteilnehmer verweisen auf die jüngsten Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Oman über die Einrichtung eines sicheren Schifffahrtswegs durch die Straße von Hormus. Eine temporäre Route könnte nach Aussage des omanischen Außenministeriums schon bald festgelegt werden. Im asiatisch dominierten Handel fällt der Preis für 1 Barrel Brentöl um 2,6 Prozent auf 86,30 US-Dollar, nachdem er am Vortag schon um rund 4 Prozent nachgegeben hatte.

Die japanische Börse erholt sich von anfänglichen Verlusten und dreht ins Plus. Der Nikkei-225-Index gewinnt 0,6 Prozent, der breiter gefasste Topix rückt um 0,5 Prozent vor. Stützend könnten hier auch Pläne des japanischen Wirtschaftsministeriums wirken, Unternehmen steuerliche Anreize für Restrukturierungen und Investitionen in Wachstum zu gewähren. In Shanghai steigt der Composite-Index um 0,7 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong legt um ebenfalls 0,7 Prozent zu. Mit dem Kospi geht es in Seoul um 1,9 Prozent aufwärts. Dagegen verliert der rohstofflastige S&P/ASX-200 in Sydney 0,2 Prozent. Hier belasten die weiter fallenden Ölpreise Branchenaktien. Überdies schüren die im Juli überraschend stark gestiegenen Verbraucherpreise Zinserhöhungserwartungen.

Unter den Einzelwerten verteuern sich in Tokio Terra Drone um gut 21 Prozent. Der japanische Drohnenhersteller hat gute Aussichten auf einen Großauftrag aus dem japanischen Verteidigungsministerium. In Sydney verbessern sich die Aktien von Woolworths um 3,7 Prozent, nachdem der Einzelhändler überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt und die Dividende erhöht hat. Zahlen vorgelegt hat auch Anta Sports; die Aktie des Sportartikelherstellers und Großaktionärs der deutschen Puma notiert in Hongkong 0,4 Prozent höher.

Aktien der Ölbranche werden im Zuge des Ölpreisrückgangs in der ganzen Region verkauft. Der Kurs der südkoreanischen S-Oil fällt um 3,3 Prozent. Japan Petroleum Exploration und Inpex verbilligen sich in Tokio um 2,7 und 1 Prozent. In Sydney büßen Woodside Energy 3,9 Prozent ein und CNOOC in Hongkong 1,4 Prozent. 

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INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    9.149,20  -0,2    +5,0      08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.211,72  +0,5   +20,7      08:00 
Kospi (Seoul)       6.872,83  +1,9   +63,1      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   25.685,40  +0,7    +0,2      10:00 
Shanghai-Composite     3.916,83  +0,7    -1,3      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.729,60  -0,1   +23,3      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.498,00  -0,1   -24,8      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.748,44  +0,7    +4,1      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Di, 9:15 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1662  -0,1   1,1674     1,1659  -0,7 
EUR/JPY           185,40  -0,2   185,83     185,81  +0,8 
EUR/GBP           0,8551  -0,0   0,8552     0,8546  -1,9 
USD/JPY           158,97  -0,1   159,16     159,35  +1,5 
USD/KRW          1.385,60  +0,3  1.382,21    1.384,60  -3,8 
USD/CNY           6,7210  +0,0   6,7203     6,7232  -3,9 
USD/CNH           6,7207  +0,1   6,7167     6,7226  -3,7 
USD/HKD           7,8405  +0,0   7,8379     7,8383  +0,8 
AUD/USD           0,7178  +0,3   0,7160     0,7144  +7,6 
NZD/USD           0,5954  -0,3   0,5974     0,5952  +3,4 
BTC/USD          78.960,21  +1,0 78.212,18    80.697,93 -10,0 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           80,31  -2,5   -2,05      82,36 
Brent/ICE           86,30  -2,6   -2,28      88,58 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.641,30  -0,3   -15,29    4.656,59 
Silber            69,12  +0,7    0,48      68,64 
Platin           1.865,15  +0,4    7,55    1.857,60 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/uxd

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2026 00:53 ET (04:53 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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