DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Der Inflationsdruck in den USA dürfte - gemessen am Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) - im Juli leicht abgenommen haben. Volkswirte rechnen damit, dass der PCE-Deflator gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent gestiegen ist und um 3,6 (Juni: 3,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats ausfällt. Die PCE-Inflation wäre damit etwas höher als die am Verbraucherpreisindex gemessene (3,4 Prozent) und sie liegt deutlich oberhalb der 2 Prozent-Marke, die die Notenbank anstrebt. Das gilt auch für den von der Fed besonders beobachteten Kern-PCE-Index (ohne Nahrungsmittel und Energie). Für ihn werden ein monatlicher Anstieg von 0,2 Prozent und eine unveränderte Jahresrate von 3,3 Prozent prognostiziert. Der Kernverbraucherpreisindex war zuletzt nur noch mit einer Jahresrate von 2,5 Prozent gestiegen. Der neue Notenbankchef Kevin Warsh hat seine Entschlossenheit betont, die Inflation auf 2 Prozent zu senken. Bisher hat er allerdings nicht erklärt, wie genau er das machen will. Beobachter sind gespannt, ob er seine erste Rede beim geldpolitischen Symposium in Jackson Hole dazu nutzen wird.

TAGESTHEMA II

Siemens Energy hat mit den Vorbereitungen für die rechtliche und operative Ausgliederung seiner industrienahen Geschäfte begonnen. Der DAX-Konzern äußerte sich aber noch nicht dazu, ob er dazu einen Partner mit ins Boot holen oder die Sparte Transformation of Industry (TI) an die Börse bringen wird. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, der Aufsichtsrat könne eine Entscheidung treffen. Das Geschäft mit Dampfturbinen für die Industrie, Kompressoren für die Ölbranche und Wasserstoff-Elektrolyseuren erwirtschaftete 2025 einen Jahresumsatz von zuletzt 5,7 Milliarden Euro.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Investorentag zu Strategie und Finanzplanung

10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q

22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Arn. Georg 0,35 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 10:30 Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, VCI-Forschungspressekonferenz - US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +1,5% gg Vq 1. Veröff.: +1,5% gg Vq 1. Quartal: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +6,2% gg Vq 1. Veröff.: +6,2% gg Vq 1. Quartal: +3,6% gg Vq 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm/+0,2% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,6% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+3,7% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+3,3% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 26.326,00 -0,0 E-Mini-Future S&P-500 7.685,00 -0,1 E-Mini-Future Nasdaq-100 29.236,50 -0,1 Topix (Tokio) 4.113,84 +0,5 Hang-Seng (Hongk.) 25.676,18 +0,7 Shanghai-Comp. 3.915,26 +0,7 Dienstag: INDEX zuletzt +/- % DAX 26.266,14 +0,6 DAX-Future 26.306,00 +0,5 MDAX 32.267,44 +0,7 TecDAX 4.050,72 +0,0 SDAX 18.541,82 +0,6 Euro-Stoxx-50 6.455,63 +0,1 Stoxx-50 5.496,59 +0,3 XDAX 26.266,84 +0,0 Dow-Jones 53.577,40 +0,3 S&P-500 7.677,28 +0,3 Nasdaq Composite 26.151,30 +0,7

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften wenig verändert in den Handel starten. Das Umfeld ist dabei recht günstig. Der Ölpreis gibt am Morgen weiter nach; Brent notiert in der Zwischenzeit nur noch bei knapp 86 Dollar das Fass. Zugleich hat sich der Anleihemarkt beruhigt. Stützend wirken Medienberichte, laut denen der Iran und der Oman über ein Rahmenabkommen zur Eröffnung der Straße von Hormus verhandeln. Anleger dürften sich allerdings zurückhalten im Vorfeld der nachbörslich zur Veröffentlichung anstehenden Quartalszahlen von Nvidia. Vom KI-Dickschiff wird erneut eine gigantische Umsatzentwicklung erwartet. Anleger versuchten händeringend zu prognostizieren, wann der Höhepunkt des KI-Hypes erreicht sei", merkt XTB zum Zahlenausweis an.

Rückblick: Etwas fester - Rückenwind kam von gesunkenen Ölpreisen und positiven deutschen Wirtschaftsdaten. Das Ifo-Geschäftsklima hellte sich im August trotz wieder gestiegener Energiepreise deutlich auf. Daneben wurde das deutsche BIP-Wachstum im zweiten Quartal nach oben revidiert. Stützend wirkten auch weiter gefallene Anleiherenditen. US-Finanzminister Bessent soll erwägen, staatliche Liquiditätsreserven anzuzapfen, um damit den avisierten verstärkten Rückkauf langlaufender Anleihen zu finanzieren, um so die langfristigen US-Renditen zu senken. Die deutsche Zehnjahresrendite sank um 7 Basispunkten auf 3,20 Prozent. Gesucht waren Aktien aus dem Technologiebereich und mit KI-Fantasie im Vorgriff auf die am Mittwochabend anstehenden Geschäftszahlen von Nvidia. Im Chipsektor trieben aber auch zuversichtliche Analystenstimmen von JPM und UBS. Infineon gewannen 1,3, Aixtron 1,3 oder Suss 1,5 Prozent. ASML legten ebenso um 0,8 Prozent zu wie STMicro. Größter Tagesverlierer im EuroStoxx-50 waren Wolters Kluwer mit einem Abschlag von gut 3 Prozent. KBC hatte das Kursziel stark gesenkt.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Freundlich - Siemens Energy schlossen 2,7 Prozent fester. Neben KI-Fantasie stützte ein Bericht über Interesse von Finanzinvestoren am Turbinengeschäft. Die Bewertung der Sparte TI könne demnach mehr als 10 Milliarden Euro erreichen. Der Vorstand von Siemens Energy sollte sich angeblich noch am Dienstag treffen, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Der Siemens-Kurs legte um 1,8 Prozent zu. Die ehemalige Mutter hält noch eine Minderheitsbeteiligung an Siemens Energy. DAX-Tagessieger waren nachrichtenlos Scout24 mit einem Plus von 4,5 Prozent. Adidas waren Tagesverlierer mit einem Minus von 1,7 Prozent. Belastend wirkten schwächere Geschäftszahlen und ein gesenkter Ausblick des US-Unternehmens Dick's Sporting Goods. Für Puma ging es um 1,2 Prozent nach unten. Deutz kletterten um 11,2 Prozent. Treiber war die durch die Hauptversammlung genehmigte FFG-Übernahme. Damit seien die Bewertungsmultiplikatoren für Rüstungswerte auch bei Deutz zu rechtfertigen, so ein Händler. Oddo BHF erhöhte das Kursziel kräftig.

XETRA-NACHBÖRSE

Net Digital legten auf Tradegate am Abend um rund 11 Prozent zu. Das Unternehmen rechnet mit Umsatz und EBITDA deutlich über den Erwartungen. Siemens Energy legten 0,3 Prozent zu mit den Plänen zur Ausgliederung von TI. Die Aktie war allerdings mit entsprechenden Pressemeldungen bereits im regulären Handel deutlich gestiegen.

USA - AKTIEN

Freundlich - Die anhaltende Entspannung am Anleihemarkt hellte die Stimmung auf. Die Renditen sanken nach dem vorangegangenen starken Anstieg weiter. Zugleich fielen die Ölpreise deutlich. Das dämpfte Sorgen vor einer steigenden Inflation und damit auch vor steigenden Leitzinsen. Konjunkturseitig fiel der Index des Verbrauchervertrauens für August schwächer aus als erwartet, was ebenfalls nicht für steigende Zinsen sprach. Nvidia beendeten ihre längste Verlustserie seit 2022. Sie zog um 2,2 Prozent an im Vorfeld des wie üblich mit Spannung erwarteten Quartalsberichts am Mittwoch. Der Ausblick des Chipherstellers wird genau beobachtet werden, um zu sehen, ob die massiven Ausgaben für KI-Infrastruktur anhalten. Auch in der Breite waren gestiegene Kurse bei Aktien mit KI-Fantasie zu beobachten. Sowohl JPM als auch UBS hatten sich zuversichtlich über die Nachhaltigkeit von KI-Investitionen geäußert. AMD, Intel oder Marvell gewannen bis zu 4,9 Prozent. Dick's Sporting Goods brachen nach einer Senkung der Gewinnprognose um 30,7 Prozent ein. Nike verloren 3,1 und Under Armour 4,4 Prozent.

US-ANLEIHEN

Rendite +/- 2 Jahre 4,20 -0,04 10 Jahre 4,64 -0,07 30 Jahre 5,17 -0,06

Die Renditen fielen weiter. Dazu trug ein Bericht bei, wonach Finanzminister Scott Bessent die fast 1 Billion Dollar umfassenden staatlichen Liquiditätsreserven anzapfen könnte, um gerade erst angekündigte erweiterte Rückkäufe von Staatsanleihen zu finanzieren, mit dem Ziel, die Renditen zu drücken. Dazu zeigte am Berichtstag eine Auktion kurzfristiger US-Staatsanleihen Anzeichen einer starke Nachfrage.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 19:00 EUR/USD 1,1661 -0,1 -0,0013 1,1674 1,1671 EUR/JPY 185,45 -0,2 -0,3800 185,8300 185,9100 EUR/CHF 0,9368 +0,2 0,0015 0,9353 0,9365 EUR/GBP 0,8552 0,0 0,0000 0,8552 0,8559 USD/JPY 159,01 -0,1 -0,1500 159,1600 159,2700 GBP/USD 1,3632 -0,1 -0,0017 1,3649 1,3631 USD/CNY 6,7212 +0,0 0,0009 6,7203 6,7203 USD/CNH 6,72 +0,1 0,0033 6,7167 6,7179 AUS/USD 0,7177 +0,2 0,0017 0,7160 0,7153 Bitcoin/USD 78.827,83 +0,8 615,65 78.212,18 79.117,76

Der Dollar gab trotz deutlicher gefallener Renditen nur leicht nach, der Dollar-Index büßte 0,1 Prozent ein. Der Euro kostete am Abend mit 1,1676 Dollar 0,1 Prozent mehr. Auch in Europa waren die Renditen deutlich gesunken.

Der Dollar-Index steigt am Morgen um 0,1 Prozent. Anleger warten auf die Rede von US-Notenbankpräsident Kevin Warsh am Freitag in Jackson Hole. Er werde voraussichtlich seine Ansichten zur Reform der Kommunikation der Fed darlegen, einschließlich der Zukunft der Forward Guidance, der Bilanz der US-Notenbank und der Prognoserahmen, erläutern die Analysten der First Abu Dhabi Bank. Hinsichtlich der Ausrichtung seiner Rede auf dem jährlichen Symposium in Jackson Hole "könnte er es vorziehen, sich in seiner Rede auf große makroökonomische Themen zu konzentrieren und sich zu längerfristigen Treibern der Richtung und Leistung der Finanzmärkte zu äußern, wie Produktivität, Demografie, KI und die Weltwirtschaft."

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.641,09 -0,3 -15,50 4.656,59 Silber 69,01 +0,5 0,37 68,64 Platin 1.864,22 +0,4 6,62 1.857,60

Beim Gold tat sich nach dem jüngsten Anstieg im US-Handel wenig - trotz deutlich gesunkener Renditen am Anleihemarkt. Die Feinunze verbilligte sich zum Settlement um 0,1 Prozent auf 4.638,10 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 80,52 -2,2 -1,84 82,36 Brent/ICE 86,3 -2,6 -2,28 88,58

Die Ölpreise sanken deutlich, Brent-Öl verbilligte sich um 3,9 Prozent auf 88,58 Dollar. Möglicherweise spekulierte der Markt darauf, dass sich bei der weiter kaum passierbaren Straße von Hormus etwas tun werde, nachdem die USA einen globalen Sanktionsplan gegen den Iran gestartet hatten, um diesen in die Knie zu zwingen.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

USA/KANADA

Kanada hat angekündigt, Gegenzölle von bis zu 50 Prozent auf rund 700 US-Produkte zu erheben und reagiert so auf den neuen Zollsatz der USA von 50 Prozent auf kanadische Importe im Wert von rund 20 Milliarden US-Dollar, Laut offiziellen Angaben will Kanada ab dem 8. September Zölle in Höhe von 15 bis 50 Prozent auf Waren im Wert von etwa 20 Milliarden US-Dollar erheben. Das entspricht etwa rund 7 Prozent der gesamten Importe aus den USA. Zu den von Kanada ins Visier genommenen Produkten gehören Stahl und Aluminium, Motorräder, Waschmaschinen und Wäschetrockner, Kettensägen, Schmelzkäse, Muscheln und gefrorener Tintenfisch. US-Stahl und -Aluminium unterlagen bereits einem Zollsatz von 25 Prozent, der nun jedoch auf 50 Prozent verdoppelt wird.

AROUNDTOWN

BERICHTET 1H 1H26 ggVj 1H25 Umsatz 762 +0,4% 758 EBITDA bereinigt 500 -0,1% 501 Ergebnis nach Steuern/Dritten 218 -62% 578 Ergebnis je Aktie 0,08 -75% 0,32 FFO I 143,8 -4% 150,4 FFO I je Aktie 0,13 -7% 0,14 AUSBLICK 2026 - das Unternehmen erwartet weiterhin: - FFO I: 275 bis 305 Mio Euro

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis und FFO je Aktie in Euro;

TUI

expandiert im Markt für Budgetreisen, also günstigere Urlaube. Im Juli hat Europas größter Reisekonzern dazu die neue Marke Sundeals in Großbritannien gestartet. Anders als bei Tui selbst bietet der neue Ableger nur den Flug und das Hotel im Basispaket an. Will der Kunde mehr, muss er das selbst dazubuchen. Im Fachjargon nennt sich das Paketierung. Hier sieht Konzernchef Sebastian Ebel noch Wachstumspotenzial, etwa in Großbritannien. Deutsche Urlauber werden wohl nicht von den Angeboten bei Sundeals profitieren. Dafür gibt es Gründe. Anders als in Großbritannien ist Tui in Deutschland schon viele Jahre mit der auf günstige Reisen fokussierten Marke L'tur präsent. Das Unternehmen stand bei der Entwicklung von Sundeals Pate, soll aber nicht in Sundeals aufgehen, wie Beate Einhäuser, Managing Director bei L'tur, vor wenigen Tagen bei einem Pressegespräch sagte: "L'tur ist und bleibt die deutsche Budgetmarke. Wir haben unseren Platz in der deutschen Reiselandschaft gefunden." (Handelsblatt)

WAYMO

plant, ihre Robotaxis im kommenden Jahr in München auf den Markt zu bringen. Es ist der erste Markt des US-Technologieunternehmens in der EU. Das zum Alphabet-Konzern gehörende Unternehmen teilte am Dienstag mit, dass es anstrebe, gegen Ende des nächsten Jahres kommerzielle Fahrdienste in der bayerischen Metropole zu starten, während es seine internationale Expansion vorantreibt. Das Unternehmen führt bereits Tests in Tokio und London durch. (Financial Times)

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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August 26, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)

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