The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.08.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.08.2026
ISIN Name
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A2566
US91282CLXXX USA 24/26
XS1482736XXX ATLAS COPCO 16/26 MTN
DE000A13SXXX DT.PFBR.BANK MTN.35257
XS1482554XXX SPAREBK 1 BOLIG.16/26 MTN
DE000HLB4XXX LB.HESS.-THR.ZI.DI.08D/18
XS1477561XXX SMALL+MED.BUSI.16/26 REGS
US571903BXXX MARRIOTT INT 23/26
XS2673972XXX NORDEA MT BK 23/26 MTN
US91282CCXXX USA 21/26
XS2671621XXX VOLVO TREAS. 23/26 MTN
US912828YXXX USA 19/26
DE000DK0EXXX DEKABANK DGZ IHS.S.7480
DE000DDA0XXX DZ BANK IS.A979
DE000A2AAXXX DZ HYP PF.R.380
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.08.2026
ISIN Name
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A2566
US91282CLXXX USA 24/26
XS1482736XXX ATLAS COPCO 16/26 MTN
DE000A13SXXX DT.PFBR.BANK MTN.35257
XS1482554XXX SPAREBK 1 BOLIG.16/26 MTN
DE000HLB4XXX LB.HESS.-THR.ZI.DI.08D/18
XS1477561XXX SMALL+MED.BUSI.16/26 REGS
US571903BXXX MARRIOTT INT 23/26
XS2673972XXX NORDEA MT BK 23/26 MTN
US91282CCXXX USA 21/26
XS2671621XXX VOLVO TREAS. 23/26 MTN
US912828YXXX USA 19/26
DE000DK0EXXX DEKABANK DGZ IHS.S.7480
DE000DDA0XXX DZ BANK IS.A979
DE000A2AAXXX DZ HYP PF.R.380
© 2026 Xetra Newsboard