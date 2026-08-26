Apple baut keinen direkten Konkurrenten zu Amazon Web Services oder Microsoft Azure auf. Der Konzern verfolgt eine subtilere Strategie: KI-Agenten und große Sprachmodelle sollen direkt auf dem Schreibtisch der Nutzer laufen. Der eigentliche Coup besteht darin, dass Apples Kunden die benötigte Rechenleistung als Hardware kaufen, statt sie dauerhaft aus der Cloud zu mieten. So erschließt Apple den KI-Markt, ohne selbst in den kostspieligen Ausbau gewaltiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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