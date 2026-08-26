Das Königreich Saudi-Arabien und das Bureau International des Expositions (BIE) haben das See-Abkommen für die Expo 2030 in Riad unterzeichnet und damit den rechtlichen und administrativen Rahmen offiziell festgelegt, der die offiziellen Teilnehmer auf ihrem gesamten Weg zur Weltausstellung unterstützen wird. Die Unterzeichnung erfolgte am Rande des Frankreichbesuchs Seiner Königlichen Hoheit Prinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Kronprinz und Ministerpräsident.

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H.H. Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, and Dimitri S. Kerkentzes, Secretary General of the BIE, at the ceremony.

An der Zeremonie nahmen Seine Hoheit Prinz Faisal bin Farhan Al Saud, Außenminister des Königreichs Saudi-Arabien, Dimitri S. Kerkentzes, Generalsekretär des BIE, sowie Talal Al-Marri, Geschäftsführer der Expo 2030 Riad, teil.

Das See-Abkommen legt die rechtlichen und administrativen Bedingungen fest, unter denen Länder und internationale Organisationen an der Expo 2030 Riad teilnehmen werden. Mit dem nun in Kraft getretenen Abkommen verfügen die Teilnehmer über den formellen Rahmen, den sie benötigen, um die Phasen der Planung, des Baus und des Betriebs auf ihrem Weg zur Expo voranzutreiben.

Die Unterzeichnung folgt auf die Verabschiedung des See-Abkommens durch die Generalversammlung des BIE im Juni 2026 in Paris und bekräftigt das Bekenntnis der Expo 2030 Riad zu einem transparenten und kooperativen Ansatz bei der internationalen Beteiligung. Durch die Schaffung eines klaren und genau definierten Rahmens vermittelt es den Ländern und internationalen Organisationen größeres Vertrauen in die Unterstützung und Koordination, die sie im Verlauf ihrer Vorbereitungen erwarten können.

Dimitri S. Kerkentzes, Secretary General des BIE, äußerte sich zu diesem Meilenstein wie folgt: "Die Unterzeichnung des See-Abkommens stellt einen wichtigen Meilenstein bei den Vorbereitungen für die Expo 2030 in Riad dar. Es stärkt den institutionellen Rahmen zwischen dem BIE und dem Königreich Saudi-Arabien weiter und legt die Bedingungen und Privilegien fest, die die offiziellen Teilnehmer bei ihren Vorbereitungen auf die nächste Weltausstellung unterstützen werden. Internationale Teilnehmer stehen im Mittelpunkt jeder Weltausstellung, und dieses Abkommen spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, ihnen den Rahmen und die Unterstützung zu bieten, die für eine erfolgreiche Teilnahme in Riad erforderlich sind."

Talal Al-Marri, CEO der Expo 2030 Riad, erklärte: "Die Expo 2030 in Riad steht für das Bestreben des Königreichs, die Welt im gemeinsamen Glauben an Dialog, Zusammenarbeit und Fortschritt zusammenzubringen. Die Unterzeichnung des See-Abkommens ist ein wichtiger Schritt zur Erfüllung unserer Verpflichtung, Länder und internationale Organisationen aus aller Welt willkommen zu heißen. Es bietet einen klaren Rahmen, um sie auf ihrem Weg bis zum Jahr 2030 zu unterstützen und ihnen zu ermöglichen, ihre Ambitionen zu verwirklichen. Im Zuge der fortschreitenden Vorbereitungen setzen wir uns dafür ein, dass die Teilnehmer die Anleitung, die Systeme und die Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um einen sinnvollen Beitrag zu diesem globalen Treffen zu leisten Wir sind stolz darauf, eine Weltausstellung zu gestalten, die die Verbindungen zwischen den Nationen stärken, den Fortschritt und die Fähigkeiten Saudi-Arabiens präsentieren und eine nachhaltige Wirkung für Riad, das Königreich und die Welt erzielen wird."

Der Rahmen umfasst Bereiche, die offizielle Teilnehmer und deren Teams unmittelbar unterstützen, darunter Reise- und Visumangelegenheiten, steuerliche und zollrechtliche Maßnahmen, Mobilitätsunterstützung sowie weitere technische und administrative Anforderungen. Zusammen sollen diese Bestimmungen wichtige Verwaltungsprozesse vereinfachen und im Vorfeld sowie während der Expo 2030 in Riad einen reibungslosen Ablauf der Teilnahme gewährleisten.

Die Unterzeichnung stärkt zudem die Grundlagen für die internationale Teilnahme und unterstützt die Vorbereitungen des Königreichs darauf, im Jahr 2030 die Welt zu empfangen. Die Expo 2030 in Riad findet vom 1. Oktober 2030 bis zum 31. März 2031 unter dem Motto "Foresight for Tomorrow" statt. Die sechsmonatige Veranstaltung wird voraussichtlich mehr als 200 offizielle Teilnehmer zusammenbringen und 42 Millionen Besucher begrüßen. Mit nationalen Pavillons, einem kulturellen Rahmenprogramm, Innovationen und immersiven Erlebnissen wird die Expo 2030 in Riad eine globale Plattform für Länder und Organisationen bieten, um Ideen auszutauschen, Partnerschaften aufzubauen und Lösungen für gemeinsame Herausforderungen zu erarbeiten. Im Anschluss an die Veranstaltung soll sich das Gelände zu einem dauerhaften "Global Village" entwickeln und so ein bleibendes Vermächtnis für Riad, das Königreich Saudi-Arabien und die Welt schaffen.

Über die Expo 2030 in Riad

Die Expo 2030 in Riad, die vom 1. Oktober 2030 bis zum 31. März 2031 stattfindet, wird zu den ehrgeizigsten Weltausstellungen gehören, die jemals geplant wurden. Auf einem 6 Millionen Quadratmeter großen Gelände werden mehr als 200 offizielle Teilnehmer zusammenkommen und 42 Millionen Besucher in fünf verschiedenen Bezirken empfangen.

Unter dem Motto "Foresight for Tomorrow" und mit Riad einer Stadt voller Tatendrang und Ehrgeiz als Gastgeber wird die Expo 2030 Riad den Teilnehmern eine Plattform bieten, um Ideen auszutauschen, Lösungen zu entwickeln und Partnerschaften aufzubauen, die echte Veränderungen bewirken, globale Herausforderungen angehen und neue Chancen erschließen. Die Weltausstellung wird immersive Kulturzonen, tägliche Aktivitäten und KI-gestützte Interaktionen bieten und dabei traditionelle saudische Gastfreundschaft mit modernster Technologie verbinden. Im Anschluss an die sechsmonatige Veranstaltung wird sich das Gelände zu einem "Global Village" entwickeln und ein bleibendes Vermächtnis für Riad, Saudi-Arabien und die Welt hinterlassen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.expo2030riyadh.sa/en/

Über World Expos

World Expos werden unter der Schirmherrschaft des Bureau International des Expositions (BIE) veranstaltet, der zwischenstaatlichen Organisation, die für die Überwachung und Regulierung internationaler Ausstellungen ("Expos") sowie für die Förderung ihrer Kernwerte Bildung, Innovation und Zusammenarbeit zuständig ist. Heute werden unter der Schirmherrschaft des BIE vier Arten von Ausstellungen organisiert: Weltausstellungen, Fachausstellungen, Gartenbauausstellungen und die Triennale di Milano.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://bie-paris.org/site/en/

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