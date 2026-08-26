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Bitcoin hat am 25. August 2026 die Marke von 80.000 Dollar zurückerobert und in der Spitze 81.257 Dollar erreicht. Das entspricht einem Wochenplus von rund 23 Prozent und dem stärksten Sieben-Tage-Gewinn seit etwa drei Jahren. Jede Bitcoin Prognose muss sich jetzt an einer Frage messen lassen, nämlich ob dieser Sprung der Beginn einer neuen Aufwärtsphase ist oder das Ende einer kurzen Erholung. Ein erheblicher Teil des Anstiegs stammt nämlich aus erzwungenen Käufen und nicht aus frischer Überzeugung. Was das für die kommenden Wochen bedeutet, zeigt ein Blick auf die Zahlen hinter der Rally.

Bitcoin Prognose zwischen ETF-Milliarden und einer sichtbaren Hürde

Der Kurs erreichte laut Bloomberg am 25. August in der Spitze 81.257 Dollar und damit den höchsten Stand seit dem 15. Mai. Das Tagestief lag bei 76.860 Dollar. Mehrere Faktoren haben dabei gleichzeitig gewirkt. Das US-Finanzministerium verdoppelte seine Anleiherückkäufe auf vier Milliarden Dollar je Operation, woraufhin die Renditen nachgaben.

Jede seriöse Bitcoin Prognose beginnt bei den Zuflüssen in die börsengehandelten Fonds. In der Woche vom 17. bis 21. August nahmen die Spot-ETFs laut crypto.news 1,92 Milliarden Dollar auf, den stärksten Wert seit Oktober. Am 24. August kamen weitere 337 Millionen Dollar hinzu, davon 209 Millionen über den Fonds IBIT von BlackRock. Gleichzeitig wurden Positionen gegen den Markt im Wert von über vier Milliarden Dollar zwangsweise geschlossen. Diese erzwungenen Käufe erklären einen großen Teil der Bewegung. Der Money Flow Index steht bei 77,22 und zeigt starke Nachfrage, warnt aber vor einer überdehnten Lage.

Für die weitere Bitcoin Prognose zählt vor allem, was oberhalb dieser runden Marke geschieht. Der Bereich zwischen 76.638 und 79.845 Dollar galt lange als Widerstand und könnte nun zur Unterstützung werden. Das Rekordhoch von rund 126.000 Dollar aus dem Oktober liegt allerdings noch etwa 56 Prozent entfernt. Bei einer Marktkapitalisierung von 1,6 Billionen Dollar verlangt jede weitere Verdopplung eine Kapitalmenge, die kaum ein anderer Markt aufbringen kann. Für Renditen, die ein Depot verändern, reicht diese Rechnung nicht.

Was die Bitcoin Prognose übersieht und warum Pepeto jetzt zählt

Bei 1,6 Billionen Dollar Marktwert ist die Rechnung für Bitcoin eindeutig, und genau deshalb wandert Kapital in das nächste Fenster, bevor die Masse dort ankommt und den Preis mit nach oben nimmt. Pepeto ist dieses Fenster, und der Aufbau beginnt bei der Cross-Chain-Bridge, die das gesamte System zusammenhält. Sie transportiert Guthaben zwischen Blockchains, damit eine Position im richtigen Moment auf der richtigen Kette landet.

Was die Bridge liefert, sichert anschließend der Risiko-Scorer von PepetoAI ab, der jeden Handel vom Einstieg bis zum Ausstieg bewertet und dabei jede Kette einbezieht. Kapital bewegt sich dadurch erst dann, wenn die Zahlen den Weg bestätigen, und nicht schon dann, wenn ein Gefühl dazu drängt. Was diese Prüfung besteht, läuft über die gebührenfreie Swap-Engine, bei der auf jeder Kette keine Handelsgebühren anfallen. Eine Position behält so ihre volle Größe. Ein Werkzeug greift dabei in das nächste, und unterwegs geht nichts verloren.

Der Kopf hinter Pepeto ist derselbe Entwickler, der schon den originalen Pepe-Token gebaut hat, und er ließ SolidProof den gesamten Code prüfen, bevor der erste Dollar in den Presale floss. Dieser Audit wurde vollständig abgeschlossen und veröffentlicht, sodass Käufer nachvollziehen können, was hinter dem Vertrag steht. Genau diese Glaubwürdigkeit hat mehr als 10 Millionen Dollar in die Runde geholt, und dieses Kapital sitzt bereits auf dem Einstiegskurs. Der Einstiegskurs liegt bei 0,000000188 Dollar, während regelmäßige Verbrennungen das verfügbare Angebot laufend reduzieren.

Die erwartete Binance-Notierung ist das Ereignis, das den Presale-Preis in einen Börsenkurs verwandeln dürfte. Sobald der Handel eröffnet, wird dieser Preis zu einer Zahl, die nur noch die Adressen kennen, die vorher dabei waren. Auf der offiziellen Pepeto-Website ist dieses Fenster derzeit noch offen, und der Zugang steht jedem offen, der ihn nutzen möchte. Wie lange das so bleibt, entscheidet allein der Zeitpunkt der Notierung und nicht die Geduld der Wartenden.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt freundlich, doch 80.000 Dollar sind bereits ein eingepreister Kurs. Pepeto hat seine Neubewertung dagegen noch vor sich, und das verändert die Rechnung für kleinere Depots. PEPE startete im April 2023 bei einem Bruchteil eines Cents und erreichte im Dezember 2024 ein Hoch über 0,000028 Dollar. Dogecoin lag im Januar 2021 unter einem halben Cent und stand vier Monate später bei 0,73 Dollar. Solche Bewegungen lassen sich nicht versprechen, doch sie zeigen, was ein niedriger Einstieg auslösen kann. Das Fenster ist heute offen, und wer jetzt einsteigt, hält einen Kurs, den die erwartete Binance-Notierung beenden dürfte.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Bitcoin Prognose?

Die aktuelle Bitcoin Prognose sieht den Kurs nach dem Ausbruch über 80.000 Dollar zwischen der neuen Unterstützung bei rund 77.000 Dollar und dem Rekordhoch von etwa 126.000 Dollar.

Warum taucht Pepeto in der Bitcoin Prognose auf?

Pepeto bietet mit einem Presale-Kurs vor der erwarteten Binance-Notierung eine Rechnung, die Bitcoin bei 80.000 Dollar nicht mehr liefern kann. Der Code wurde vor dem Start des Presales vollständig geprüft. Der von SolidProof geprüfte Presale läuft unter pepetocoin.com, und die vollständigen Informationen stehen auf pepetocoin.com bereit.