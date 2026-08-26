Mit neuem Standort in Asien betreut FORTÉ Kunden in über 70 Städten weltweit und verfügt damit über die branchenweit größte globale Präsenz

FORTÉ, der führende Anbieter von Kommunikations- und Kollaborationslösungen für den modernen Arbeitsplatz, gab heute die Übernahme von Vega Global bekannt, dem größten Systemintegrator in der APAC-Region und ein führender Anbieter von Workplace-Technologien und audiovisuellen Lösungen für Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Behörden und andere Marktsegmente. FORTÉ baut durch diese Akquisition seine internationale Präsenz weiter aus, die bereits Niederlassungen in Hongkong, China, Indien, Japan, Taiwan, Thailand, Singapur, Korea, Vietnam, Australien, den Philippinen, Malaysia, Macau, Neuseeland, Indonesien und den Vereinigten Arabischen Emiraten umfasst. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota. FORTÉ ist zudem in den USA, Irland, Deutschland, Schweden, dem Vereinigten Königreich und in Mexiko tätig.

"Multinationale Unternehmen benötigen strategische Partner, die für einheitliche Kommunikations- und Kooperationserlebnisse sorgen, überall dort, wo ihre Mitarbeiter arbeiten und Geschäfte tätigen", so Jeff Stoebner, Chairman und CEO von FORTÉ. "Da Vega Global nun Teil von FORTÉ ist, bieten wir unseren Kunden die erforderliche Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und lokale Expertise, um die Produktivität weltweit zu steigern."

FORTÉ verfügt nun über Fachpersonal in 22 Ländern und liefert Kunden in mehr als 70 wichtigen Märkten weltweit audiovisuelle Lösungen, darunter integrierte Konferenzraumtechnologien, Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz, geschäftskritische Systeme sowie Managed Services. Damit hat das Unternehmen die größte globale Präsenz in der Branche.

Mit der Übernahme von Vega Global und den mehr als 750 Fachkräften unter der Leitung von Steven Medeiros baut FORTÉ seine Fähigkeit weiter aus, globale Kunden mit Bereitstellungs- und Supportkapazitäten ohnegleichen zu betreuen.

"Der Zusammenschluss mit FORTÉ bietet uns eine strategische Chance, unser Angebot für Kunden weltweit auszubauen", so Medeiros, der künftig als CEO von FORTÉ Asia fungieren wird. "Ebenso wichtig ist, dass FORTÉ unser Engagement für Kundenservice, Innovation und eine auf den Menschen ausgerichtete Zusammenarbeit teilt. Das sorgt für eine starke kulturelle Übereinstimmung und macht diesen Schritt zur richtigen Entscheidung für unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner."

Organisationen standardisieren zunehmend ihre Konferenzraumlösungen, die für die Zusammenarbeit zwischen Niederlassungen, Standorten und Regionen genutzt werden. Im Hinblick dessen ist FORTÉ bestens aufgestellt, um Kunden dabei zu helfen, zuverlässige und skalierbare Lösungen schneller und einheitlicher zu implementieren.

Seit seiner Gründung im Jahr 1974 ist FORTÉ richtungsweisend, wenn es darum geht, moderne Technologielösungen für den Arbeitsplatz zu entwickeln, bereitzustellen und zu betreuen. FORTÉ liefert nicht nur Lösungen mit hoher Agilität, sondern innovative Problemlösungen, die flexibel und individuell anpassbar sind und entscheidend zum täglichen Betriebsablauf sowie zur Produktivität der Mitarbeiter beitragen.

FORTÉ bietet einen erstklassigen Kundenservice und Support. Wir helfen Menschen an Arbeitsplätzen, in Klassenzimmern, bei Behörden und an Veranstaltungsorten dabei, effektiver zusammenzuarbeiten und ihre Ziele durch echtes Engagement sowie verbesserte Kommunikation zu erreichen.

ÜBER FORTÉ

FORTÉ bietet Kunden die größte globale Bereitstellungsinfrastruktur der Branche und ermöglicht es multinationalen Unternehmen, an allen ihren Standorten einheitliche Technologieerlebnisse zu bieten. Als globaler Anbieter von audiovisuellen, Kommunikations- und Kollaborations-Technologien für den intelligenten Arbeitsplatz hilft FORTÉ Unternehmen, Bildungseinrichtungen und öffentlichen Institutionen, vernetzte und produktive Arbeitsumgebungen zu schaffen. FORTÉ verknüpft innovative audiovisuelle Technologien mit umfassender Expertise im Bereich der Zusammenarbeit am Arbeitsplatz, um sichere, skalierbare und zuverlässige Lösungen zu liefern, die Menschen, Räume und Technologien weltweit unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ourforte.com

ÜBER VEGA GLOBAL

Vega ist der größte Systemintegrator und Managed-Service-Anbieter im Bereich audiovisuelle Lösungen, Videokonferenzen und Kollaborationstechnologien im asiatisch-pazifischen Raum. Das 1986 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Hongkong betreibt 27 Niederlassungen in 17 Ländern in der APAC-Region und den USA. Vega ist auf das Design, die Bereitstellung und den Support von digitalen Arbeitsplatzlösungen, Unternehmensstandorten, Bildungseinrichtungen und Großveranstaltungsorten für multinationale Konzerne und öffentliche Organisationen weltweit spezialisiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://vega-global.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260825072753/de/

Contacts:

Weitere Informationen:

Chuck Grothaus

952-949-6043

chuck.grothaus@ourforte.com