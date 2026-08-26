In modernen Shootern passt sich dein KI-Begleiter deinem Spielstil an und sucht automatisch nach der Waffe, die du bevorzugst - ohne explizite Befehle. Das Spielerlebnis wird authentischer, zeigt sich auch auf der Gamescom, doch Grafikdesigner fragen sich: Braucht uns bald überhaupt noch jemand? Ob Jump'n'Run, Strategie-Aufgaben, Wettrennen oder Shooter-Battle: Die Gamescom beginnt, die Kölner Messe wurde mit einer Bühnenshow vor 5.000 Fans eröffnet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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