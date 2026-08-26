DJ PTA-News: ÖKOWORLD AG: ÖKOWORLD AG mit hoher Ertragskraft im ersten Halbjahr 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ÖKOWORLD AG: ÖKOWORLD AG mit hoher Ertragskraft im ersten Halbjahr 2026

Hilden (pta000/26.08.2026/08:25 UTC+2)

• Konzernhalbjahresüberschuss von 9,0 Mio. Euro • Umsatzerlöse sinken leicht auf 25,2 Mio. Euro • Starke Finanzbasis mit mehr als 137 Mio. Euro Eigenkapital und hoher Liquidität • ÖKOWORLD treibt mit Produktoffensive und ETF-Vorbereitung die eigene Transformation voran

Hilden, 26. August 2026. Die ÖKOWORLD AG hat das erste Halbjahr 2026 trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds für nachhaltige Geldanlagen mit hoher Profitabilität abgeschlossen. Die Gesellschaft erzielte einen Konzernhalbjahresüberschuss von rund 9,0 Mio. Euro, nach 9,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum, ein Rückgang um 7,6 %. Die Erlöse gingen im Berichtszeitraum um 5,3 % zurück auf 25,2 Mio. Euro (Vorjahr: 26,7 Mio. Euro). Mit einer Nettomarge von mehr als 35 Prozent bestätigt ÖKOWORLD damit erneut die wirtschaftliche Stärke.

Finanzvorständin Andrea Machost sagt: "Unsere starke Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung gibt uns den notwendigen Spielraum, um gezielt in neue Produkte, Technologien und Vertriebswege zu investieren und die Zukunft unseres Unternehmens aus eigener Kraft zu gestalten. Damit bleiben wir auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld finanziell stabil und profitabel."

CEO Dr. Oliver Pfeil ergänzt: "Wir haben im ersten Halbjahr 2026 wichtige Schritte im Rahmen unserer Produktoffensive umgesetzt und zwei neue Fonds gestartet. Der nächste Schritt unserer Weiterentwicklung ist die Einführung eines aktiv gemanagten ETF sowie ein Angebot zum Altersvorsorgedepot. Damit erschließen wir neue Vertriebswege und Anlegergruppen - bei unverändert hohem ethisch-ökologischem Qualitätsanspruch."

Ergebnisentwicklung im Detail

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sanken auf 5,5 Mio. Euro (Vorjahr: 5,7 Mio. Euro). Der Personalaufwand lag mit 4,2 Mio. Euro auf Vorjahresniveau. Positiv entwickelte sich das Finanzergebnis: Die Erträge aus sonstigen Wertpapieren stiegen auf 1,3 Mio. Euro an (Vorjahr: 3,8 Tsd. Euro). Die Zinserträge betrugen 0,9 Mio. Euro (Vorjahr 1,1 Mio. Euro).

Finanz- und Vermögenslage

Die Bilanzsumme des Konzerns lag zum 30. Juni 2026 bei 151,2 Mio. Euro. Mit einem Eigenkapital von 137,5 Mio. Euro verfügt die ÖKOWORLD AG über eine Eigenkapitalquote von knapp 91%. Die flüssigen Mittel (Kassenbestand und Bankguthaben) von 115,6 Mio. Euro zusammen mit Wertpapieren des Umlaufvermögens in Höhe von 21,4 Mio. Euro sichern die finanzielle Unabhängigkeit und Stabilität der Gesellschaft.

Wesentliche Kennzahlen des 1. Halbjahres 2026 (in Mio. Euro):

Kennzahl H1 2026 H1 2025 Veränderung Umsatz 25,2 26,7 -5,3 % EBIT 10,2 12,4 -17,7 % Konzernhalbjahresüberschuss 9,0 9,8 -7,6 % Ergebnis je Aktie (in Euro) 1,4 1,3 +3,7 %

Über ÖKOWORLD ÖKOWORLD gilt als Pionierin im Bereich nachhaltiger Geldanlagen und Vorsorge. Die ÖKOWORLD-Fonds investieren global in Unternehmen, die sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen ethisch, sozial und ökologisch positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auswirken und somit zu einer lebenswerten Zukunft beitragen. ÖKOWORLD-Fonds werden regelmäßig ausgezeichnet. Alle Fonds von ÖKOWORLD tragen das höchste FNG-Siegel mit drei Sternen - ein anerkannter Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Finanzmarkt. Zudem bekamen zuletzt beide der von Stiftung Warentest (Finanztest 10/2025) getesteten ÖKOWORLD-Fonds, der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC und der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0, die Bestnote für Nachhaltigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.oekoworld.com.

Kontakt

Mathias Pianowski

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Tel. 02103 929-172

www.oekoworld.com

ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, 40724 Hilden

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