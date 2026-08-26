D-Wave Quantum korrigiert seit dem Jahreshoch und hat zuletzt ein Doppeltop an der Widerstandszone ausgebildet. Der Spezialist für Quantencomputer leidet aktuell unter dem gesamten Sektor, während Analysten weiter an das langfristige Potenzial glauben. Die aktuelle Unterstützungszone dürfte dabei richtungsweisend für den weiteren Verlauf sein. Zinsdruck trifft auf Analystenlob Der gesamte Quantencomputing-Sektor steht seit einigen Tagen unter Druck. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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