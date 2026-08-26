Krieg, Inflation und steigende Zinsen verunsichern viele Anleger:innen. Doch es gibt verschiedene Wege, ein Depot gegen Kursrückgänge widerstandsfähiger zu machen. Welche Strategie wirklich schützt und bei welchem Instrument die Absicherung selbst zum Risiko wird, zeigt dieser Überblick. Krieg im Nahen Osten, rund 2,8 Prozent Inflation im Euroraum und die erste EZB-Zinserhöhung seit drei Jahren: Im Sommer 2026 liefert ein Blick ins Depot ausreichend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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