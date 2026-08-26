Welches sind die zehn exklusivsten Standorte Europas für Premiumimmobilien in vorderster Küstenlage? Laut einer Auswertung von Engel & Völkers rangiert die Côte d' Azur auf Platz 1 in der Rangliste. Welche Regionen außerdem in den Top 10 zu finden sind, lesen Sie im folgenden Artikel. Entlang der Mittelmeerküste gibt es etliche Ziele, die bei internationalen sehr vermögenden Kunden in Sachen gehobener Lifestyle, Yachting sowie erstklassige Gastronomie und Immobilien gefragt sind. Engel & Völkers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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