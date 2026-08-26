XRP Prognose heute, Ripple hält 1,48 Dollar nach dem Flash Crash

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Die XRP Prognose steht nach einem der brutalsten Wochenenden des Jahres auf dem Prüfstand. Am 22. August stürzte der Kurs innerhalb von Minuten um 37 Prozent ab und riss rund 500 Millionen Dollar an gehebelten Long-Positionen mit. Am 25. August notiert XRP wieder bei etwa 1,48 Dollar und liegt damit rund 50 Prozent über dem Stand der Vorwoche. Der Markt hat den Schock also verdaut, doch die Erinnerung an den Samstag sitzt tief. Wohin geht Kapital, wenn Gewinne so schnell verschwinden können, wie sie entstanden sind?

XRP Prognose zwischen Erholung und den Spuren des Flash Crashs

Die XRP Prognose hat sich in wenigen Tagen zweimal gedreht, und der Markt bewertet Ripple seither neu. Zwischen dem 19. und dem 21. August kletterte der Kurs von rund 1,00 Dollar auf über 1,40 Dollar, und allein am 21. August legte er laut 24/7 Wall St. rund 17 Prozent zu. Das Handelsvolumen stieg dabei auf 12,73 Milliarden Dollar. In der Spitze erreichte XRP knapp 1,70 Dollar und damit den höchsten Stand seit drei Monaten. Getragen wurde die Bewegung von Zuflüssen in die Spot-ETFs und von einem Short-Squeeze quer über den Altcoin-Markt.

Dann kam der Samstag. Laut CoinMarketCap verlor XRP am 22. August in Minuten rund 0,60 Dollar, während im gesamten Markt Liquidationen von 1,35 Milliarden Dollar anfielen und der größte Teil davon auf eine einzige Handelsplattform entfiel. Ein makroökonomischer Auslöser fehlte vollständig. Verantwortlich waren zu viel Hebel, dünne Wochenendliquidität und eine einseitige Positionierung. Bitcoin gab dabei 2,5 Prozent ab, Ethereum 5 Prozent und Solana 11,5 Prozent. Die Funding-Raten kippten in den negativen Bereich und haben sich seither nicht vollständig erholt.

Seither hat sich der Kurs stabilisiert. Die Zone zwischen 1,65 und 1,70 Dollar bleibt der Widerstand, der den ersten Versuch abgewiesen hat, und 1,40 Dollar ist die Marke, die halten muss. Bei einer Bewertung von rund 92 Milliarden Dollar bewegt sich XRP allerdings in Prozentschritten. Ein perfekter Rücklauf auf 1,70 Dollar bringt aus heutiger Sicht etwa 15 Prozent. Die XRP Prognose bleibt damit ein Spiel um einzelne Prozentpunkte. Wer echte Vielfache sucht, landet fast zwangsläufig eine Stufe früher.

Pepeto und die Stufe vor dem Chart, den die XRP Prognose beschreibt

Genau an dieser Stelle beginnt die Rechnung von vorn. Pepeto sitzt eine Stufe früher, dort wo bisher keine Handelsplattform einen Preis festgelegt hat. Ein Vorverkauf hat auch keinen Chart, der in Minuten 37 Prozent abgeben kann, weil darauf noch kein Hebelmarkt aufgebaut ist. Wer den Absturz vom Wochenende gesehen hat, versteht diesen Unterschied ohne lange Erklärung. Diese frühere Stufe zählt allerdings nur, wenn ein Projekt echten Handel übersteht, und deshalb wurde zuerst die Handelsebene gebaut.

Der PepetoAI-Risk-Scorer liest jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg und markiert das Risiko, das der Chart nicht zeigt. Ergänzt wird er von der gebührenfreien Swap-Engine für mehrere Ketten, die jene Kosten entfernt, die jeden Meme-Trade still auffressen. Gebührenfrei und abgesichert verändert das Verhalten eines Traders, und Trader, die bleiben, kommen wieder. Dahinter steht der Plan, Memecoins in einem einzigen System zu bündeln statt über verstreute Anbieter. Das ist die Nachfrage, die unter dem Token selbst liegt.

Genau das hat jenes Kapital erkannt, das mehr als 10 Millionen Dollar in den Vorverkauf von Pepeto zum Preis von 0,000000188 Dollar gebracht hat. Bevor die Menge überhaupt eintraf, hatte SolidProof jeden einzelnen Vertrag des Projekts geprüft und die Ergebnisse offengelegt, was in diesem Marktsegment die Ausnahme und nicht die Regel darstellt. Gesteuert wird der Aufbau von jenem Entwickler, der den ursprünglichen Pepe-Coin entworfen hat.

Das näher rückende Binance-Listing ist das Ereignis, das all diese Teile in einen Börsenpreis verwandeln könnte. Wer bis dahin wartet, zahlt für dieselbe Idee das, was der erste Handelstag daraus macht. Deshalb füllen sich die frühen Wallets schneller, je näher der Termin rückt. Der Einstieg, über den Sie hier lesen, dürfte in dem Moment verschwinden, in dem das Listing live geht.

Fazit

Die XRP Prognose wird ihre Schlagzeilen zurückholen, doch die nächste Geschichte dieses Zyklus könnte jenen Wallets gehören, die Pepeto vor dem Binance-Listing gefunden haben. Wer diesen Einstieg verpasst, jagt ihn später zu einem Preis, den nicht mehr der Vorverkauf bestimmt. Genau dieses Bedauern tragen alle, die den ursprünglichen Pepe zu spät entdeckt haben. Bei 92 Milliarden Dollar Bewertung misst XRP seine Gewinne in Prozenten, die ein Depot selten verändern. Der Vorverkauf ist heute offen. Wer heute einsteigt, zahlt einen Preis, den der erste Handelstag löschen dürfte, und dort entsteht die Rendite, die 15 Prozent bis 1,70 Dollar niemals liefern.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose nach dem Flash Crash?

Die XRP Prognose bleibt aufwärts gerichtet, solange 1,40 Dollar hält. Der nächste Widerstand liegt bei 1,65 bis 1,70 Dollar, und darüber öffnet sich der Weg in Richtung 1,88 Dollar.

Ist Pepeto geprüft und sicher?

Ja, Pepeto wurde von SolidProof auditiert, und die Prüfung des Codes lag bereits vor dem Start des Vorverkaufs vor. Das Projekt kombiniert einen Risk-Scorer mit einer gebührenfreien Swap-Engine. Den aktuellen Stand des Vorverkaufs sowie den Prüfbericht finden Sie direkt auf pepetocoin.com.