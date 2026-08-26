Rückläufige Renditen langfristiger US-Staatsanleihen waren gestern neben verbilligtem Erdöl ein Stimmungsaufheller. Durch die Drohungen gegen die kanadischen Freunde, inklusive Retourkutsche, ließ man sich kaum aus der Ruhe bringen. Das "Zolltheater" kennt man aus vorherigen Akten.



Dass Nasdaq 100 (+ 0,7 %) und S&P 500 (+ 0,3 %) freundlich liefen, ist auch NVIDIA zu verdanken. Deren Aktie verteuerte sich im Vorfeld des eigenen Quartalstermins (heute nachbörslich) um 2,2 %. Weitere KI-Profiteure wurden nach oben gezogen, teils deutlich stärker. In den Top 10 auf Nasdaq finden sich etwa LUMENTUM (+ 6,7 %), NEBIUS (+ 5,21 %), AMD und MARVELL (beide + 4,9 %) oder auch WESTERN DIGITAL (+ 3,5 %).



Am Wochenende ist "Jackson Hole", also das Treffen weltweiter Notenbanker. Erst dann und von dort werden die entscheidenden Signale ausgehen, somit ist die Woche "Vorgeplänkel".



Dazu gehört sogar auch das Mega-Desaster bei DICK'S SPORTING GOODS mit fast 31 % Kursverfall gestern. Die Schwierigkeiten liegen vor allem bei der vor einem Jahr übernommenen Sneaker-Filialkette Foot Locker, die auf Vordermann gebracht werden muss und am jüngsten Umsatzwachstum im Konzern nicht beteiligt war (im Gegenteil).



Der gestrige Anstieg im DAX (+ 0,6 %) hatte sich heute in der Frühbörse zunächst fortgesetzt. Mit Beginn des offiziellen Handels hat sich dies aber abgeschwächt.



Asiatische Börsen waren in der Nach eher fest, NIKKEI 225 + 0,6 %.





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