Marc Schellenberger, Leiter der Investor Relations bei Heidelberger Druckmaschinen (HEIDELBERG), präsentierte gestern auf unserer German Select Conference einen überzeugenden Pitch. Während die Schlagzeilen der Q1 FY2026/27 Ergebnisse einen schwachen Start ins Jahr widerspiegeln, hat sich die zentrale Erzählung entscheidend in Richtung strategischer Transformation verschoben. HEIDELBERG bewegt sich schnell, um sich über die traditionelle Druckmaschinenherstellung hinaus neu zu definieren, und nutzt seine hochpräzise Ingenieurskunst sowie seine globale Präsenz, um lukrative, wachstumsstarke Wachstumsmärkte wie Verteidigung, Sicherheit und Energiespeicherung der nächsten Generation anzusprechen. Mit der vollständigen Bestätigung der Prognose für FY2026/27 - stabile Umsätze und eine spürbare Margensteigerung werden erwartet - bleibt die langfristige Wertschöpfungsgeschichte intakt. Wir bestätigen unser BUY-Rating und das Kursziel von 2,35 EUR. Eine Aufzeichnung finden Sie hier: https://research-hub.de/events/video/2026-08-25-11-00/HDD-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/heidelberger-druckmaschinen-ag
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