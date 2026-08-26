MS Industrie hat im zweiten Quartal eine deutliche Steigerung der Rentabilität erzielt, trotz schwächerer Umsätze. Der Umsatz belief sich auf 37,4 Mio. EUR, was einem Rückgang von 4,4% im Vergleich zum Vorjahr entspricht, während das EBITDA 3,3 Mio. EUR erreichte, was eine Marge von 8,7% impliziert, und somit um 180 Basispunkte im Jahresvergleich gestiegen ist. Dies spiegelt niedrigere Ramp-up-Kosten in den USA sowie die Vorteile aus der Refinanzierung in Trossingen wider. Der Auftragsbestand belief sich zum Ende des zweiten Quartals auf 81,7 Mio. EUR, was einem Anstieg von 3,2% im Jahresvergleich und 3,4% im Quartalsvergleich entspricht und die Nachfrageprognose weiter unterstützt. Für das erste Halbjahr blieb der Umsatz im Wesentlichen stabil im Jahresvergleich, während das EBITDA um 22% im Jahresvergleich zulegte. Das klare Highlight war jedoch der operative Cashflow, der auf 8,3 Mio. EUR von 3,2 Mio. EUR sprang, unterstützt durch eine verbesserte Kapitalallokation und eine Reduzierung des Working Capitals um 6,2 Mio. EUR. Das Management bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 von rund 155 Mio. EUR Umsatz und einem positiven Nettoergebnis. Wir erhöhen unsere Annahmen für Marge und Cashflow und bekräftigen unser BUY-Rating, indem wir unser Kursziel von 2,20 EUR auf 2,75 EUR anheben, was einem potenziellen Aufwärtspotenzial von ca. 118% entspricht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ms-industrie-ag





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