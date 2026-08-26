Wer in den frühen 2000er-Jahren nicht für Windows XP zahlen wollte, benutzte dafür mit sehr großer Wahrscheinlichkeit den gleichen Product-Key wie Millionen andere Softwarepiraten. Aber woher stammte dieser "verbotene Schlüssel" eigentlich? "FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8" - so lautete die Zahlen-Buchstabenfolge, die einer ganze Generation von PC-Nutzenden Zugriff auf Microsofts Betriebssystem ermöglichte, ohne dafür Geld auszugeben. Wie ein ehemaliger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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