Ein US-Forschungsteam ist einer ungewöhnlichen Sonneneruption auf die Spur gekommen. Dafür nutzten die Astronom:innen die Daten von 17 Raumsonden -Â ein Rekord in diesem Bereich. Die Erkenntnisse sollen künftig bessere Vorhersagen ermöglichen. Koronale Massenauswürfe (englisch: Coronal Mass Ejections/CME) sind Sonneneruptionen, bei denen heißes Plasma in den Weltraum ausgestoßen wird. Trifft ein CME direkt auf die Erde, kann das ihr Magnetfeld verändern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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