Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der für zehnjährige Bundesanleihen maßgebliche Bund-Future hat sich erholt und so hielt das in der Vorwoche markierte Kontrakt-Tief bei 123,60 mehrfachen Tests stand, so die Helaba. Dies sei positiv zu werten, ebenso wie der Anstieg über die 21-Tage-Linie, die heute bei 124,51 verlaufe und für eine erste Unterstützung sorge. Die nächsten Widerstände gebe es am 55-Tage-Durchschnitt und am August-Hoch 125,39 bzw. 125,51. (26.08.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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