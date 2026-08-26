Hannover (ots) -Linexo by Wertgarantie und Hannover 96 vertiefen ihre Zusammenarbeit. Zur Saison 2026/27 steigt die Bike-Marke vom Premium- zum Exklusivpartner auf. Ziel ist es, das Fahrradfahren in Hannover und rund um die Heimspiele der Roten sichtbar zu stärken. Der Fahrradspieltag am 04. September gegen den Karlsruher SC bildet den Auftakt - mit mobilem Fahrradparkplatz und Aktionen vor und im Stadion."Wenn wir mit Blick auf unsere Heimspiele über das Thema Fan-Mobilität sprechen, spielt das Fahrrad schon jetzt eine sehr große Rolle", sagt 96-Geschäftsführer Henning Bindzus. "Ziel unserer Partnerschaft mit Linexo ist, Unterstützung und Anreize zu bieten, um noch mehr Fans dafür zu begeistern, für ihren Weg zum Stadion das Rad zu nutzen. Die Voraussetzungen dafür sind wirklich gut: Hannover ist eine Stadt der kurzen Wege und die zentrale Lage unserer Arena ist auch im Vergleich mit anderen Klubs einzigartig."Linexo ist als Marke der Wertgarantie Group eng mit Stadt und Region verbunden. Die Partnerschaft mit dem Klub soll Fans motivieren, das Rad auch für alltägliche Wege häufiger zu nutzen: "Der Weg zum Heimspiel mit dem Rad kann für Fans der Roten der perfekte Start sein, um die Nutzung des Bikes in ihren Alltag zu integrieren. Radfahren ist gut für die eigene Fitness und der Verkehr wird entlastet. Es profitiert also nicht nur jede und jeder Einzelne, sondern auch unsere Stadt", sagt Patrick Döring, Wertgarantie-Vorstand.Fahrradspieltag am 04. September gegen den Karlsruher SCDer erste von zwei Fahrradspieltagen in dieser Saison steigt am 04. September gegen den Karlsruher SC. Rund um dieses Heimspiel rückt das Fahrrad noch stärker in den Fokus. Beim Fahrradparcours können Kinder und Jugendliche ihre Geschicklichkeit auf zwei Rädern testen. Passende Räder stehen vor Ort zur Verfügung.Für Zuschauende, die mit dem Rad kommen, sind Aktionen und kleine Überraschungen geplant. Damit das Fahrrad sicher und ohne Sorgen angeschlossen ist, richtet Linexo 200 zusätzliche Abstellmöglichkeiten zwischen Fanshop und Maschsee ein. Dieser temporäre Fahrradparkplatz kommt bei zehn Heimspielen in der Saison 2026/27 zum Einsatz - darunter das Derby gegen Eintracht Braunschweig, die Partien gegen den Karlsruher SC und Holstein Kiel als Fahrradspieltage sowie weitere Spiele in der Heinz von Heiden Arena.Eckball, Lounge & Co: Mehr Fahrrad im StadionNeben Werbeflächen auf der Bande und crossmedialer Einbindung, gibt es für Linexo als Exklusivpartner weitere Flächen und Kanäle, um das Radfahren, Bikeschutz und Leasing im Stadion erlebbar zu machen. Ab sofort wird jeder heimische Eckball von Hannover 96 mit einer Fahrradklingel eingeläutet. Der Sound aus der Kurve macht klar, wie sehr das Bike inzwischen zum 96-Universum gehört.Über das Business-Netzwerk des Klubs und die Linexo Lounge (ehemals Volkswagen Nutzfahrzeuge Lounge) in der Heinz von Heiden Arena adressiert Linexo regionale Unternehmen zu aktiver Mobilität im Betrieb und der Nutzung von Dienstradleasing als Baustein moderner Unternehmensmobilität.Rückblick: Mobilitätsspieltage bringen Fans aufs FahrradIn der ersten gemeinsamen Saison (https://www.linexo.de/presse/pressemeldungen/neuer-mobilitaetspartner-fahrrad-hannover-96-kuenftig-als-tandem-mit-linexo) haben Linexo und Hannover 96 bereits gezeigt, welches Potenzial im Thema Fahrrad steckt. Die Mobilitätsspieltage haben das Radfahren in die 96 Community getragen; der temporäre Stellplatz war ausgelastet. "Wir haben Erfahrungen gesammelt und wissen in dieser Saison noch besser, was die 96-Fans zum Radfahren motiviert!", resümiert Sören Hirsch, Bereichsleitung bei Linexo. Der Klub selbst geht in Dingen betriebliche Mobilität mit gutem Beispiel voran und bietet Mitarbeitenden Dienstradleasing von Linexo an. "Das ist ein starkes Signal für die Radmobilität hannöverscher Unternehmen und im Profisport", findet Hirsch."Die Entwicklung unserer Partnerschaft mit Linexo ist ein starkes Beispiel dafür, was entstehen kann, wenn zwei Partner dieselben Werte und Ziele verfolgen", erklärt Arne Buchholz, Senior Manager Sales bei 96-Vermarkter SPORTFIVE. "Vom ersten Tag an haben wir gemeinsam daran gearbeitet, die Marke Linexo für unsere Fans greifbar und erlebbar zu machen und dabei nachhaltige Mehrwerte konsequent in den Mittelpunkt zu stellen. Dass aus der Premium-Partnerschaft nun eine Exklusiv-Partnerschaft und Hauptpartnerschaft von HANNOVER ZULIEBE geworden ist, erfüllt uns mit großer Freude und macht uns außerordentlich stolz."Pressekontakt:Julia-Maria Blesin | Public Relations SpecialistTel: +49 174 23 98 130 | j.blesin@linexo.comwww.linexo.comOriginal-Content von: linexo by WERTGARANTIE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173342/6339945