INSEAD, die Business School for the World, weihte gestern den Tour Desmarais ein und markierte damit einen wichtigen Meilenstein im Rahmen ihrer Europe Campus Re-imagination (ECR) einer auf zehn Jahre angelegten Investition in Höhe von 300 Millionen Euro für die Transformation ihres Campus in Fontainebleau mit Blick auf die Zukunft der betriebswirtschaftlichen Ausbildung und des Lernens.

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From left: Charles Desmarais, Maria Desmarais, Nicolas Desmarais, Paul Desmarais MBA'79, Helene Desmarais, Jean-Michel Wilmotte, Francisco Veloso, Paul Desmarais III MBA'10J, Borina Andrieu

Die Einweihung fand in Anwesenheit von Mitgliedern der Familie Desmarais, öffentlichen Amtsträgern, Vertretern der INSEAD-Gemeinschaft, Partnern sowie hochrangigen Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und philanthropischen Kreisen statt.

Der INSEAD Europe Campus, der inmitten eines der bekanntesten Wälder Europas gelegen ist, empfängt seit mehr als sechs Jahrzehnten Studierende, Führungskräfte, Forscher und Unternehmer aus aller Welt. Der Tour Desmarais interpretiert, ebenso wie das ebenfalls neu gestaltete Garden Building, dieses einzigartige Erbe neu und schafft so eine Lernumgebung, die den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht wird eine Umgebung, in der Architektur, Natur und Innovation zusammenkommen, um das Lernerlebnis zu verbessern.

Eine in Phasen durchgeführte Transformation ohne Beeinträchtigung des Campuslebens

Bei dem 2023 gestarteten Projekt geht es nicht darum, einen neuen Campus zu errichten. Vielmehr soll der bestehende Campus schrittweise neu gestaltet werden, wobei sein unverwechselbarer Charakter erhalten bleiben soll. Da die Neugestaltung in Phasen durchgeführt wird, können der akademische Betrieb und die Aktivitäten auf dem Campus ohne Unterbrechung fortgesetzt werden.

Die heutige Einweihung ist ein wichtiger Meilenstein in diesem jahrzehntelangen Transformationsprozess, der in mehreren Phasen umgesetzt wird.

Neue Räume, die für die Zukunft des Lernens entwickelt wurden

Der Tour Desmarais ist nach Paul Desmarais (MBA '79) und seiner Familie benannt, um deren außergewöhnliche Großzügigkeit zu würdigen. Ihre Spende für die Europe Campus Re-imagination ist ein weiterer Beweis für das langjährige Engagement der Familie im Bereich Bildung und Führungskräfteentwicklung.

Das Gebäude wird als das neue Bildungszentrum für die Pre-Experience-Programme des INSEAD dienen, insbesondere für den Master in Management (MIM). Es beherbergt Hörsäle, Gemeinschaftsarbeitsbereiche sowie informelle Treffpunkte, um spontane, sinnvolle Interaktion und den akademischen Austausch zwischen Studierenden, Lehrenden und Forschenden zu fördern. Seine zeitgenössische Architektur untermalt die ursprüngliche Struktur mit offenen, lichtdurchfluteten Räumen, die sich nahtlos in die umgebende Landschaft einfügen.

Daneben befinden sich im ebenfalls nun eröffneten Garden Building Räume für Coaching, Beratungsgespräche und Arbeit in Kleingruppen, während die Teams der Studierendenbetreuung an einem einzigen, eigens dafür errichteten Standort zusammengeführt werden.

Beide Gebäude wurden von dem international renommierten französischen Architekten Jean-Michel Wilmotte neu gestaltet. Wilmotte, ein Schüler von Jean de La Tour d'Auvergne, dem Architekten des ursprünglichen INSEAD-Campus, hat einen Dialog zwischen Tradition und Innovation ins Leben gerufen, indem er den Geist des Campus bewahrt und ihn gleichzeitig an die Anforderungen des zeitgemäßen Lernens angepasst hat.

Francisco Veloso, Dekan des INSEAD, erklärte: "Der Europe Campus des INSEAD grenzt an den Wald von Fontainebleau, ein UNESCO-Biosphärenreservat eine Umgebung, die das Lernen, die Zusammenarbeit und den Gedankenaustausch seit der Gründung der Hochschule inspiriert hat. Diese neu gestalteten Gebäude spiegeln unser Engagement wider, den Charakter dieses Gründungscampus zu bewahren und zugleich inspirierende Räume zu schaffen, in denen die Führungskräfte von morgen lernen, Kontakte knüpfen und sich entfalten können.

Ich möchte der Familie Desmarais meinen aufrichtigen Dank für ihre Weitsicht und Führungsstärke aussprechen, ebenso wie den Architekten und allen Teams, Partnern und Spendern für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen in unsere Mission. Die heutige Einweihung markiert einen bedeutenden Meilenstein, das INSEAD auf die kommenden Jahrzehnte vorzubereiten

Paul Desmarais, MBA'79, Chairman der Power Corporation of Canada, erklärte:

"Die Herausforderungen, vor denen die Führungskräfte von morgen stehen, erfordern neue Wege des Lernens, der Zusammenarbeit und des Denkens über Disziplinen und Kulturen hinweg. Die Europe Campus Re-imagination schafft Raum dafür, dass sich diese Gespräche entwickeln können und dass zukünftige Führungskräfte durch den Austausch von Ideen neue Impulse erhalten. Ich bin stolz darauf, die Vision des INSEAD zu unterstützen, da diese Hochschule auch meine eigene Entwicklung geprägt hat, und ich hoffe, dass der Tour Desmarais Generationen von Studierenden inspirieren wird, so wie dieser Campus mich inspiriert hat."

Den historischen Campus für die Zukunft neu gestalten

Auch über diesen ersten Meilenstein hinaus wird das Projekt den sich wandelnden Anforderungen der globalen betriebswirtschaftlichen Ausbildung Rechnung tragen, unter anderem durch ein mehr auf Zusammenarbeit ausgerichtetes und technologiegestütztes Lernen, engere Verbindungen zwischen Forschung, Lehre und Unternehmertum sowie steigende Erwartungen an hochwertige Lern- und Arbeitsumgebungen.

Europe Campus Re-imagination vertieft diese Verbindung, indem Lern-, Wohn- und Begegnungsräume näher an die Natur heranrücken und der Wald so zu einer Quelle der Inspiration, der Besinnung und der zwischenmenschlichen Verbundenheit wird.

Investitionen für künftige Generationen

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil des gesamten Projekts. Bei der Transformation stehen die Sanierung und Umnutzung bestehender Gebäude, soweit dies möglich ist, im Vordergrund, um den in den Gebäuden gebundenen Kohlenstoff zu reduzieren und gleichzeitig den unverwechselbaren Charakter des Campus zu bewahren.

Zudem werden geothermische Energie, Photovoltaikanlagen, nachhaltige Materialien und landschaftliche Aufwertungen zum Einsatz kommen, um die Umweltbilanz und die langfristige Widerstandsfähigkeit des Campus zu verbessern.

Nach der Fertigstellung wird der INSEAD Europe Campus neue Räume für Lehre, Forschung, Innovation und studentisches Leben vereinen und so dessen weitere Entwicklung für die kommenden Jahrzehnte fördern.

Die wichtigsten Fakten:

Investition in Höhe von 300 Millionen Euro

2023-2033: Transformationszeitraum

2026: Einweihung des Tour Desmarais

2029: Geplanter Abschluss der zweiten Projektphase

56.000 m² Campus in Fontainebleau

Tour Desmarais: 2.198 m²

Garden Building: 1.360 m²

Über INSEAD, die Business School für die Welt

Als eine der weltweit führenden und größten Business Schools für Postgraduierte bringt das INSEAD Menschen, Kulturen und Ideen zusammen, um verantwortungsbewusste Führungskräfte auszubilden, die die Wirtschaft und die Gesellschaft verändern. Unsere Forschung, Lehre und unsere Partnerschaften spiegeln diese globale Perspektive und kulturelle Vielfalt wider. Unsere globale Perspektive und unsere beispiellose kulturelle Vielfalt kommen in unserer Forschung, Lehre und unseren Partnerschaften zum Ausdruck; ebenso wie in unserem Alumni-Netzwerk mit über 73.000 Mitgliedern, die 176 Nationalitäten aus 183 Ländern repräsentieren.

Mit Standorten in Europa (Frankreich), Asien (Singapur), dem Nahen Osten (Abu Dhabi) und Nordamerika (San Francisco) erstreckt sich die betriebswirtschaftliche Ausbildung und Forschung des INSEAD über vier Regionen. Unsere 162 renommierten Fakultätsmitglieder aus 40 Ländern inspirieren jedes Jahr über 1.700 Studierende in unseren Studiengängen Master in Management, MBA, Global Executive MBA, spezialisierten Masterstudiengängen (Executive Master in Finance und Executive Master in Change) sowie in unseren Promotionsprogrammen. Darüber hinaus besuchen jedes Jahr mehr als 21.000 Führungskräfte die INSEAD-Weiterbildungsprogramme für Führungskräfte.

Das INSEAD betreibt weiterhin Spitzenforschung und fördert Innovationen in allen unseren Studiengängen. Wir vermitteln Führungskräften aus der Wirtschaft das erforderliche Wissen und Bewusstsein, um weltweit erfolgreich tätig zu sein. Unsere Grundwerte fördern akademische Exzellenz und stehen im Dienste der globalen Gemeinschaft als The Business School for the World. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.insead.edu.

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