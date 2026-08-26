Infopro Digital Automotive, der führende Anbieter von Daten und Software für den Automotive Aftermarket, gibt seine Teilnahme an der Automechanika 2026 bekannt der weltweit wichtigsten Fachmesse der Automobilindustrie. Nach mehreren bedeutenden Akquisitionen in den vergangenen Jahren, einschließlich Eucon, GiPA, und Aurelis im letzten September, präsentiert sich das Unternehmen auf der diesjährigen Messe mit einem konsolidierten Leistungsangebot auf Basis seines in der Branche führenden Datenportfolios. Heute adressiert Infopro Digital Automotive sämtliche Bereiche der automobilen Wertschöpfungskette von freien Werkstätten über Teile-, Reifen- und Schmierstoffanbieter bis hin zu Fahrzeugherstellern und allen Akteuren des Automotive Aftermarket und stellt ihnen die relevantesten Daten und integrierte digitale Lösungen zur Verfügung, die fundierte strategische Entscheidungen in jeder Phase des Fahrzeuglebenszyklus ermöglichen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260826017794/de/

Präsentation des einzigartigen Datenportfolios von Infopro Digital Automotive auf der Automechanika 2026.

Régis Sandrin, Executive Director der Infopro Digital Automotive, erklärt: "Die Automechanika ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, mit führenden Branchenvertretern ins Gespräch zu kommen und unsere aktualisierte Strategie für die automobile Wertschöpfungskette vorzustellen. Sie baut auf den drei Kernkompetenzen von Infopro Digital Automotive auf: einem einzigartigen Portfolio von Fahrzeugdatensätzen, der technologischen Kompetenz, neue Markttrends in innovative Anwendungen zu überführen, sowie einer globalen Präsenz, die es uns ermöglicht, unsere Kunden in allen Regionen zu unterstützen und ihnen skalierbare Lösungen bereitzustellen."

Aufbau einer globalen Führungsposition im Bereich Automobildaten

Von internationaler Marktanalyse und Pricing Intelligence über Reparatur- und Wartungsinformationen, bis hin zu Verzeichnissen von Original- und Aftermarket-Teilen sowie spezieller Software für Reifen und Schmiermittel Infopro Digital Automotive hat sich zum Ziel gesetzt, die Leistungsfähigkeit seiner Kunden mit einem einzigartigen Portfolio zu unterstützen, das technische Expertise und datengetriebene Marktintelligenz für den Independent Aftermarket vereint.

Der zentrale Messeauftritt von Infopro Digital Automotive

Das Management-Team, internationale Key Account Manager und Produktexperten heißen die Besucher in Halle 9, Stand E08, willkommen.

Infopro Digital Automotive wird insbesondere die folgenden Produkte und Dienstleistungen präsentieren:

Den E-Katalog der nächsten Generation OnePro SHOP eine leistungsstarke Plattform zur Umsatzsteigerung für Großhändler und Distributoren von Ersatzteilen, Reifen und Schmierstoffen;

- Technische Daten und Reparaturinformationen für Fahrzeuge, die freie und markengebundene Werkstätten weltweit in die Lage versetzen, Fahrzeuge zu reparieren und zu warten. Bereitgestellt werden diese Daten über die Softwarelösungen HaynesPro, und Atelio Data, die nunmehr über eine neue, KI-gestützte API verfügen, die auf der Automechanika erstmals vorgestellt wird;

- Die technische Datenbank für Reifen und Räder, DriveRightData;

- Die technische Datenbank für Öle und Schmiermittel, OATS;

- Datenlösungen zur Unterstützung von Teileherstellern bei der Optimierung ihres Portfoliomanagements-, der Entwicklung von Preisstrategien sowie der Identifikation von Marktpotenzialen durch spezifische Module der Market Data Engine von Infopro Digital Automotive: OE Data Research und PartsPool.

Präsenz unter der Marke Eucon im Classic-Car-Bereich

Infopro Digital Automotive adressiert sowohl das B2B- als auch das B2C-Segment des Klassikermarktes und stellt mit MDE Classic Cars Parts eine datenbasierte Lösung vor, die die effiziente Ersatzteilbeschaffung für Young- und Oldtimer ermöglicht. Unterstützt durch die Eucon-Datenbank zeigt die Lösung, wie sich umfassende Automotive-Daten und jahrzehntelange Branchenerfahrung intelligent miteinander verbinden lassen, um sämtliche Marktsegmente zu bedienen.

Nominiert für den Innovation Award im Bereich Daten, Konnektivität und Cybersicherheit

Die Daten- und Technologiekompetenz von Infopro Digital Automotive wurde mit einer Nominierung für die Automechanika Innovation Awards in der Kategorie Daten, Konnektivität und Cybersicherheit gewürdigt. Die nominierte Lösung, AI Data Switch, ist ein KI-gestützter Chatbot, der Usern ermöglicht, praxisnahe Fragen in natürlicher Sprache zu stellen und darauf präzise und passende Antworten zu erhalten, die auf den bewährten Datenbanken des Unternehmens basieren.

Vereinbaren Sie einen Termin!

Wenn Sie einen Besuch auf der Automechanika planen, vergessen Sie nicht, bei Infopro Digital Automotive vorbeizuschauen. Um ein Treffen zu vereinbaren, ob am Hauptstand des Unternehmens, an Ihrem Stand oder im Bereich für klassische Fahrzeuge, klicken Sie bitte hier.

Über Infopro Digital Automotive

Infopro Digital Automotive ist die Automobilsparte des größeren Konzerns Infopro Digital. Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung und fast 1.150 Mitarbeitern in 19 Ländern entwickeln wir digitale Tools und Software für die Leistung von Entscheidungsträgern in den verschiedenen Sektoren des Kfz-Ersatzteilmarktes. Unsere Dienstleistungen kommen verschiedenen Interessengruppen der Automobilindustrie zugute, darunter Fahrzeug- und Teileherstellern, Aftermarket-Anbietern und Reparaturwerkstätten. Zu unseren Marken gehören ETAI, HaynesPro, OATS, Inovaxo, Autronica, ETAI Ibérica, IsiCondal, Carooline, Haynes, DriveRightData, Eucon, GiPA und Aurelis.

Weitere Informationen: www.infopro-digital-automotive.com

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