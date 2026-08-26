Auf der gut besuchten German Select 8-Konferenz hielt Moritz Verleger, Leiter IR bei tonies, eine Präsentation, in der er auf Bedenken hinsichtlich der Rentabilität und der Cashflows im H1 einging. Der in H1 verzeichnete Anstieg des Umsatzanteils der Toniebox um 4 PP ggü. VJ führte zwar vorübergehend zu einer Verwässerung der Margen, trägt jedoch zum Ausbau der weltweiten installierten Basis bei und legt damit den Grundstein für eine Beschleunigung der Verkaufszahlen der hochrentablen Figuren. Darüber hinaus spiegelt der Cash-Drag in H1 eine aktive Bestandspositionierung im Vorfeld der für das H2 geplanten Markteinführungen wie Toniebox Lite, Pokémon und Bluey wider. Das verspricht eine kräftige Erholung des Cashflows, sobald die Nachfrage in der Weihnachtssaison die Einzelhandelskanäle erreicht. Da sich die EBITDA-Margen im H2 voraussichtlich erholen werden und der freie Cashflow für das Gesamtjahr in den positiven Bereich zurückkehren dürfte, bietet jede vorübergehende Schwäche der Aktie eine Kaufgelegenheit, um vom langfristigen profitablen Wachstum von tonies zu profitieren. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 17,25 Euro. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung kann hier abgerufen werden: https://researchhub.de/events/video/2026-08-25-10-00/TNIE-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tonies-se





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