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Dow Jones News
26.08.2026 10:15 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Ölpreisrückgang stützt Aktien

DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Ölpreisrückgang stützt Aktien

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien haben am Mittwoch positive Vorzeichen überwogen, nachdem die Ölpreise deutlich gesunken waren. Marktteilnehmer verwiesen auf die jüngsten Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Oman über die Einrichtung eines sicheren Schifffahrtswegs durch die Straße von Hormus. Eine temporäre Route könnte nach Aussage des omanischen Außenministeriums schon bald festgelegt werden. Beim Übergang vom asiatisch dominierten zum europäischen Handel fiel der Preis für 1 Barrel Brentöl um 2,3 Prozent auf 86,52 US-Dollar, nachdem er am Vortag schon um rund 4 Prozent nachgegeben hatte.

An der Tokioter Börse gewann der Nikkei-225-Index 0,6 Prozent, der breiter gefasste Topix rückte um 0,4 Prozent vor. Stützend könnten hier auch Pläne des japanischen Wirtschaftsministeriums gewirkt haben, Unternehmen steuerliche Anreize für Restrukturierungen und Investitionen in Wachstum zu gewähren. In Shanghai stieg der Composite-Index um 0,6 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong legte im späten Handel um 9,8 Prozent zu. Mit dem Kospi ging es in Seoul um 1 Prozent aufwärts. Dagegen verlor der rohstofflastige S&P/ASX-200 in Sydney 0,4 Prozent. Hier belasteten die weiter gefallenen Ölpreise Branchenaktien. Überdies schürten die im Juli überraschend stark gestiegenen australischen Verbraucherpreise Zinserhöhungserwartungen.

Unter den Einzelwerten verteuerten sich in Tokio Terra Drone um gut 21 Prozent. Der japanische Drohnenhersteller hat gute Aussichten auf einen Großauftrag aus dem japanischen Verteidigungsministerium. In Sydney verbesserten sich die Aktien von Woolworths um 3,4 Prozent, nachdem der Einzelhändler überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt und die Dividende erhöht hatte. Zahlen vorgelegt hatte auch Anta Sports; die Aktie des Sportartikelherstellers und Großaktionärs der deutschen Puma notierte in Hongkong 8 Prozent höher.

Aktien der Ölbranche wurden im Zuge des Ölpreisrückgangs in der ganzen Region verkauft. Japan Petroleum Exploration und Inpex verbilligten sich in Tokio um 2,7 und 1,1 Prozent. In Sydney büßten Woodside Energy und Santos 3,9 bzw 1,2 Prozent ein. CNOOC sanken in Hongkong um 0,7 Prozent. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    9.127,80  -0,4    +4,7      08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.210,22  +0,4   +20,7      08:00 
Kospi (Seoul)       6.808,21  +1,0   +61,6      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   25.700,62  +0,7    +0,3      10:00 
Shanghai-Composite     3.912,52  +0,6    -1,4      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.729,24  -0,1   +23,3      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.449,76  -0,8   -25,4      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.751,49  +0,9    +4,2      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Di, 9:15 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1669  -0,0   1,1674     1,1659  -0,7 
EUR/JPY           185,57  -0,1   185,83     185,81  +0,9 
EUR/GBP           0,8557  +0,1   0,8552     0,8546  -1,8 
USD/JPY           159,01  -0,1   159,16     159,35  +1,5 
USD/KRW          1.384,30  +0,2  1.382,21    1.384,60  -3,9 
USD/CNY           6,7202  0,0   6,7203     6,7232  -3,9 
USD/CNH           6,7197  +0,0   6,7167     6,7226  -3,7 
USD/HKD           7,8397  +0,0   7,8379     7,8383  +0,7 
AUD/USD           0,7177  +0,2   0,7160     0,7144  +7,6 
NZD/USD           0,5950  -0,4   0,5974     0,5952  +3,4 
BTC/USD          79.017,67  +1,0 78.212,18    80.697,93  -9,9 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           80,33  -2,5   -2,03      82,36 
Brent/ICE           86,52  -2,3   -2,06      88,58 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.632,95  -0,5   -23,64    4.656,59 
Silber            68,80  +0,2    0,16      68,64 
Platin           1.865,32  +0,4    7,72    1.857,60 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/uxd

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2026 03:40 ET (07:40 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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