Erbschaften und Schenkungen haben 2025 für einen deutlichen Anstieg der Steueraufkommen gesorgt: Die festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer kletterte um 60,8% auf einen neuen Höchstwert. Auch das steuerlich berücksichtigte Vermögen erreichte damit einen Rekord. Die Erbschaft- und Schenkungssteuer hat 2025 einen neuen Höchststand erreicht: Die Finanzverwaltungen setzten insgesamt 21,4 Mrd. Euro fest. Das sind 60,8% mehr als im Vorjahr. Treiber des starken Anstiegs waren vor allem große Vermögensübertragungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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