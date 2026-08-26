Ethereum Prognose nach dem ETH Ausbruch über 2.500 Dollar und Rekordzuflüssen

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Die Ethereum Prognose hat sich innerhalb einer Woche komplett gedreht. ETH notiert bei rund 2.486 Dollar und liegt damit etwa 31 Prozent höher als vor sieben Tagen. Getrieben wurde der Sprung von Zwangskäufen, denn mehr als eine Milliarde Dollar an Short-Positionen wurde aus dem Markt gedrückt. Gleichzeitig flossen so viele Gelder in Ether-ETFs wie seit zehn Monaten nicht mehr. Bleibt die Marke von 2.500 Dollar diesmal als Unterstützung stehen, oder war das nur ein kurzer Ausbruch? Und wo landet das Geld, wenn selbst 2.500 Dollar nur der halbe Weg zum alten Hoch sind?

Ethereum Prognose zwischen 2.500 Dollar und dem Rekordzufluss der ETH-ETFs

ETH kostet laut CoinGecko rund 2.486 Dollar, ein Plus von etwa 31 Prozent binnen einer Woche. Vor einer Woche lag der Kurs noch nahe 1.900 Dollar, was den Sprung zu einer der stärksten Wochen des Jahres macht. Die Marktkapitalisierung liegt damit wieder bei knapp 300 Milliarden Dollar. Vom Höchststand nahe 4.950 Dollar aus dem August 2025 fehlt allerdings weiterhin etwa die Hälfte. Jede Ethereum Prognose steht deshalb vor derselben Frage, wie viel Rendite bei dieser Größe überhaupt noch möglich ist.

Den Antrieb lieferten diesmal die Kapitalflüsse. Laut The Crypto Times sammelten die US-Spot-ETFs auf Ether in der Woche bis zum 21. August netto 697,18 Millionen Dollar ein, der stärkste Wert seit rund zehn Monaten. Angeführt wurde die Bewegung von BlackRocks ETHA, das an mehreren Tagen dreistellige Millionenbeträge aufnahm. Parallel dazu lief eine klassische Short-Quetschung, bei der Wetten gegen ETH im Milliardenwert liquidiert wurden. Standard Chartered bestätigte sein Kursziel von rund 4.000 Dollar zum Jahresende und begründet das mit der Aktivität im Netzwerk.

Technisch bleibt die Zone zwischen 2.500 und 2.550 Dollar die eigentliche Hürde, denn dort drehte der Kurs bereits einmal nach unten. Fällt ETH unter 2.356 Dollar, öffnet sich ein Test des gleitenden Durchschnitts nahe 2.090 Dollar. Nach oben hat der Markt für August Ziele zwischen 2.650 und 2.800 Dollar auf dem Zettel. Alles daran ist solide, doch bei knapp 300 Milliarden Dollar Marktwert bedeutet der Weg zum alten Hoch eine Verdopplung und keine Vervielfachung. Wer mehr will als eine Verdopplung, sucht das Geld inzwischen dort, wo die erste Notierung noch bevorsteht.

Pepeto und die Rendite, die eine Ethereum Prognose nicht mehr hergibt

Genau dort liegt Pepeto, mit einer Bewertung, die noch keine Börse gesetzt hat. Pepeto ist eine Cross-Chain-Börse, die Blockchains verbindet, jeden Trade bewertet und auf jeden Tausch null Gebühren erhebt. Die Werkzeuge laufen bereits, während der Preis noch aus dem Presale stammt.

Die Tauschfunktion wandelt jeden Token auf jeder Kette um, ohne einen Anteil einzubehalten, sodass jeder bewegte Dollar vollständig beim Nutzer bleibt. Was sonst an Gebühren abfließt, bleibt so im Bestand und arbeitet weiter, statt langsam zu versickern. Die Cross-Chain-Bridge bringt die Mittel dorthin, wo sie gebraucht werden, ohne die Reibung, die Händler sonst Zeit und Kursabschlag kostet. PepetoAI bewertet dabei jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg und macht aus dem Raten eine Entscheidung mit Zahlen. Gebaut wurde das von dem Entwickler hinter dem originalen Pepe-Token, der denselben Instinkt für Gemeinschaft in ein völlig anderes Netzwerk gebracht hat.

SolidProof hat das gesamte System vor dem Start des Presales geprüft, jede Zeile der Verträge kontrolliert und den Code danach zur öffentlichen Einsicht freigegeben. Der Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und mehr als 10 Millionen Dollar sind bereits eingesammelt, während wöchentliche Verbrennungen weitere Token dauerhaft aus dem Umlauf nehmen. Damit bewegt sich der Presale auf einen Listing-Preis zu, den das Einstiegsfenster selbst nicht überleben wird. Die Bridge liefert, was die Bewertung freigegeben hat, der Tausch wandelt um, was die Bridge gebracht hat, und der Einstieg endet mit dem erwarteten Binance-Listing.

Wer die Ethereum Prognose zu Ende denkt, sieht den Unterschied zwischen einer Erholung und einem Einstieg, der noch keinen Preis am Markt hat. Der Presale von Pepeto macht diese Rechnung sichtbar.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt, dass Kapital wieder in Werte mit klaren Auslösern fließt. Bezahlt hat der Markt aber immer die Adressen, die vor der Bestätigung dabei waren. ETH startete bei 0,31 Dollar und erreichte später fast 4.950 Dollar. Dieses Fenster ist lange geschlossen, doch dasselbe Muster bildet sich gerade im Presale von Pepeto. Bei ETH steht rechnerisch eine Verdopplung im Raum, während ein Einstieg vor der ersten Notierung ein Vielfaches davon bedeuten könnte. Wer die Listing-Rechnung vor der Menge macht, sitzt später auf der Position, über die alle reden. Mit dem erwarteten Binance-Listing dürfte dieser Einstieg endgültig verschwinden.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Ethereum Prognose für Ende August 2026 aus?

Die Ethereum Prognose reicht für August bis 2.650 bis 2.800 Dollar, solange ETH über 2.356 Dollar bleibt. Der Bereich zwischen 2.500 und 2.550 Dollar entscheidet über die nächste Richtung.

Wofür steht Pepeto und wo findet der Verkauf statt?

Pepeto ist eine von SolidProof geprüfte Cross-Chain-Börse mit gebührenfreien Tauschvorgängen. Den Presale finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.