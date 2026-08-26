Hamburg (ots) -Auf der SMM in Hamburg zeigt das Unternehmen zudem sein maritimes Beleuchtungsportfolio mit mehreren ProduktneuheitenDer Beleuchtungsspezialist LightPartner liefert die Beleuchtung für vier Offshore-Plattformen der Generation 2GW in der Nordsee - BalWin1, BalWin2, BalWin3 und LanWin2 - und erhält damit einen der größten Aufträge in der Geschichte des Unternehmens. Vom 1. bis 4. September 2026 präsentiert LightPartner außerdem auf der SMM 2026, der Weltleitmesse der maritimen Industrie in Hamburg (Halle B6, Stand 115), sein maritimes Beleuchtungsportfolio, darunter mehrere Produktneuheiten aus dem Marine- und Kreuzfahrtbereich.LightPartner liefert die Beleuchtung für die Offshore-Plattformen BalWin1, BalWin2, BalWin3 und LanWin2. Die vier Plattformen sind Teil von Offshore-Netzanbindungssystemen, die Windstrom aus der deutschen Nordsee in das Übertragungsnetz an Land einspeisen. "Das ist einer der größten Aufträge, die wir in der Geschichte unseres Unternehmens bekommen haben und ein weiterer Erfolg auf dem wichtigen Zukunftsmarkt der Offshore-Windindustrie. Wir freuen uns, mit unseren Leuchten zum Erfolg der Projekte und der Energiewende in Deutschland und Europa beitragen zu können", sagt Georg Blum, CEO von LightPartner. Die Inbetriebnahme der Plattformen ist für die Jahre 2030, 2031 und 2032 anvisiert.Maritimes Portfolio auf der SMMAuf der SMM zeigt LightPartner sein Portfolio in vier Segmenten: Marine, Offshore, Cruise sowie Refit-Lösungen. In Halle B6, Stand 115, präsentiert das Unternehmen eine ausgewählte Kombination aus bewährten und neuen Produkten - ein kleiner Auszug aus dem umfangreichen Gesamtportfolio von LightPartner.Produktneuheit: Vielseitiges Downlight für KreuzfahrtschiffeMit den Downlights DL110 und DL130 präsentiert LightPartner auf der SMM eine weitere Neuentwicklung für den Einsatz auf Kreuzfahrtschiffen. Die Leuchten kommen bereits auf modernen Kreuzfahrtschiffen zum Einsatz und wurden für eine besonders flexible Nutzung an Bord konzipiert. Dank ihrer robusten Ausführung eignen sie sich sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche und sind auf anspruchsvolle Umgebungsbedingungen wie salzhaltige Seeluft oder hohe Feuchtigkeit in Poolbereichen ausgelegt.Zusätzliche Flexibilität bieten die schwenkbare Ausführung sowie austauschbare Dekorringe, mit denen sich die Downlights an unterschiedliche Gestaltungskonzepte anpassen lassen. Für Restaurant- und Gastronomiebereiche ist zudem eine kantenfreie USPH-Ausführung erhältlich, die den dort geltenden hohen Hygieneanforderungen Rechnung trägt.Neuentwicklung für den MarinebereichIm Marinesegment setzt LightPartner auf der SMM einen besonderen Schwerpunkt: Erstmals präsentiert das Unternehmen dem internationalen Fachpublikum eine vollständig in Eigenproduktion entwickelte Wandleuchte für den Einsatz auf Navy-Schiffen, wie Fregatten oder Korvetten. Die Neuentwicklung ist auf die besonderen Anforderungen militärischer Anwendungen ausgelegt und vereint eine Schockresistenz von bis zu 400G mit radaroptimierter Konstruktion und einer funktionalen Stealth-Optik. Damit gewährleistet sie ein hohes Maß an Betriebssicherheit auch unter extremen Einsatzbedingungen.Mit seiner maritimen Beleuchtungstechnik ist LightPartner bereits auf zahlreichen internationalen Marineplattformen vertreten. Dazu zählen unter anderem Fregatten der Baden-Württemberg-, FREMM- und MEKO-A200-Klasse sowie Korvetten und Offshore Patrol Vessels. Die eingesetzten Beleuchtungslösungen erfüllen anspruchsvolle internationale Militärstandards in den Bereichen Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie elektromagnetische Verträglichkeit.Über LightPartnerLightPartner zählt zu den international führenden Spezialisten für hochwertige maritime Beleuchtungssysteme. Seit mehr als 30 Jahren entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Beleuchtungslösungen für Marine, Offshore, Kreuzfahrt- und Handelsschifffahrt sowie für anspruchsvolle Refit-Projekte. Entwicklung und Fertigung sind fest in Deutschland verankert.Mit einem aktiven Portfolio von mehr als 7.500 Produkten und langjähriger Projekterfahrung arbeitet LightPartner mit nahezu allen großen internationalen Werften und namhaften Reedereien zusammen. Zu den Kunden und Auftraggebern zählen unter anderem AIDA, MSC Cruises, Celebrity Cruises, Royal Caribbean International, Disney Cruise Line, Meyer Werft und Lürssen sowie nationale und internationale Beschaffungsämter im Marinebereich. Von Bremen aus betreut LightPartner Projekte in mehr als 70 Ländern. Die Umsetzung der weltweiten Aufträge bindet regelmäßig Kapazitäten von rund 200 bis 250 Beschäftigten."Unsere Stärke ist, dass wir maritime Beleuchtung wirklich verstehen - von der Entwicklung bis zum Einsatz auf See. Dabei geht es uns vor allem um zuverlässige Lösungen, die in der Praxis funktionieren", sagt Georg Blum, CEO von LightPartner.Pressekontakt:LIGHTPARTNER GmbH & Co. KGAm Mohrenshof 728277 BremenTelefon: +49 (0)421-87195-0Telefax: +49 (0)421-87195-19web: www.lightpartner.deemail: info@lightpartner.deOriginal-Content von: LIGHTPARTNER GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183220/6339980