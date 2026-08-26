München (ots) -- Neue Tankvorteile für mehr als 22 Millionen ADAC Mitglieder- Auftakt-Aktion: Zwei Cent Tankrabatt pro Liter an teilnehmenden Esso-TankstellenDer ADAC und die Esso Deutschland GmbH haben eine mehrjährige Kooperation im Rahmen der ADAC Vorteilswelt vereinbart. Esso wird somit neuer Vorteilspartner beim ADAC Tankrabatt. Ab 1. September 2026 können ADAC Mitglieder an rund 1.100 Esso Tankstellen in Deutschland günstiger tanken. Die bisherige Kooperation mit dem Tankpartner Shell endet zum 31. Dezember 2026. Bis dahin sind für ADAC Mitglieder beide Vorteilsangebote parallel verfügbar. Auch an Enilive, Eni und Agip Service-Stationen erhalten ADAC Mitglieder weiterhin Vergünstigungen.Mehr als 22 Millionen ADAC Mitglieder können den Tankrabatt an den teilnehmenden Esso Tankstellen nutzen. Zusätzlich sind im Rahmen der Partnerschaft weitere digitale Angebote vorgesehen. Ziel ist es, Mitgliedern im Alltag einen zusätzlichen Einkaufsvorteil beim Tanken zu bieten und den Zugang zu weiteren Vorteilen an möglichst vielen Tankstellen zu ermöglichen. Zum Start der Kooperation bieten der ADAC und Esso bis einschließlich 15. Oktober 2026 einen Tankrabatt von zwei Cent pro Liter Kraftstoff. Danach beträgt der Rabatt einen Cent pro Liter."Mit Esso gewinnen wir einen starken und bundesweit präsenten Partner für die ADAC Vorteilswelt. Das große Esso Netzwerk ermöglicht vielen unserer Mitglieder, den Tankvorteil einfach in ihren mobilen Alltag zu integrieren. Gleichzeitig entwickeln wir die ADAC Vorteilswelt konsequent weiter", sagt Joost Greve, Ressortleiter Loyalty & Customer Engagement beim ADAC.Tim Paulsen, Leiter des Tankstellengeschäftes von Esso, ergänzt: "Kundentreue ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor unseres Tankstellengeschäfts. Mit der neuen Partnerschaft verbinden wir die Stärke der Marke Esso mit der Reichweite und dem Vertrauen in den ADAC. Gemeinsam möchten wir unseren Kunden attraktive Vorteile bieten, neue Zielgruppen erreichen und die Bindung zu unseren bestehenden Kunden weiter stärken."Nutzung des Tankrabatts im AlltagFür den Tankrabatt genügt das Vorzeigen der ADAC Mitgliedskarte in physischer oder digitaler Form ("Show your Card"). Eine zusätzliche Registrierung oder die Übermittlung persönlicher Daten sind nicht erforderlich.In der ADAC Drive App (https://www.adac.de/services/apps/drive/) können Mitglieder teilnehmende Tankstellen in der Nähe oder entlang einer Route finden und dort ihre digitale Mitgliedskarte vorzeigen. Die App zeigt zudem aktuelle Kraftstoffpreise an.Weitere Informationen zur ADAC Vorteilswelt und zum Esso Tankrabatt unter adac.de/vorteile (https://www.adac.de/mitgliedschaft/vorteilswelt/?utm_source=vdz_broschuere&utm_medium=print&utm_campaign=vdz_v3&utm_term=vorteilsprogramm&utm_content=vorteilsprogramm&redirectId=quer.vop.vorteile).Über die ADAC SEDie ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte hinweg voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.Über Esso Deutschland GmbHDie Esso Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg gehört zur globalen ExxonMobil Organisation, einem der weltweit größten Energieunternehmen. In Deutschland ist Esso seit 1890 vertreten. Unter der Marke Esso wird heute ein Netz von rund 1.150 Tankstellen betrieben. Dort werden Kunden unter anderem mit Synergy Kraftstoffen sowie Schmierstoffen der Marke Mobil versorgt.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationAlexander MachowetzT 089 76 76 5842alexander.machowetz@adac.dePressekontakt:ExxonMobil Central Europe Holding GmbHKlaus TorpVahrenwalder Straße 23830179 HannoverTel. (0511) 641 - 6000E-Mail: pressestelle.hannover@exxonmobil.comOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122834/6339996