Lufthansa präsentierte gestern auf unserer mwb GS8 Conference und bestätigte damit unsere positive Einschätzung. Das Management hat es mit einem Börsengang von Lufthansa Technik (LHT) nicht eilig, schloss diesen jedoch nicht aus. Wir rechnen nun mit einem Listing gegen Ende des Jahrzehnts. Eine aktivistische Investorenkampagne könnte dabei als möglicher Beschleuniger wirken. LHT allein entspricht auf Stand alone Basis mehr als 40 % des Konzern EV, während die eigene Flugzeugflotte mehr als 85 % abdeckt. Damit werden das eigentliche Airlinegeschäft und Cargo in der aktuellen Bewertung nahezu mit null bewertet (mwb Schätzung). Zudem dreht die Preisentwicklung bereits nach oben, da die vor dem Iran Krieg verkauften "günstigen" Tickets zunehmend aus dem Umsatzmix herauslaufen. Gleichzeitig dürfte sich die Belastung des Working Capital durch die zuletzt kurzen Buchungszeiträume im Jahr 2027 umkehren. Schätzungen unverändert. BUY, Kursziel EUR 21,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/deutsche-lufthansa-ag
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