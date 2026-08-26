Seit dem Aufschwung von KI wird das Internet mit generierten Inhalten gefüllt. Laut einer Studie weist schon ein großer Teil der Webseiten KI-Merkmale auf. Wo die Tools am häufigsten eingesetzt werden. Wer im Internet unterwegs ist, trifft schon lange nicht mehr nur auf Inhalte, die von Menschen erstellt wurden. Schon seit Jahrzehnten treiben auch Bots ihr Unwesen, aber erst in den vergangenen Jahren haben auch KI-Agenten und Chatbots ihre Wirkung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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