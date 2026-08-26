Linz (www.anleihencheck.de) - Die US-Neubauverkäufe brachen im Juli 2026 im Monatsvergleich dramatisch um 10,5% ein; so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dieser drastische Rückgang sei die direkte Folge einer Kettenreaktion auf den Finanzmärkten. Aufgrund anhaltender Inflationssorgen und der expansiven US-Haushaltspolitik seien Staatsanleihen massiv unter Druck geraten. Die Rendite 30-jähriger US-Treasuries sei auf über 5,31% geklettert und habe damit den höchsten Stand seit 2007 erreicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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