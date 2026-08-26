Frankfurt am Main (ots) -TV-Spot mit Mario Götze und weiteren Spitzenathletinnen und -athleten läuft zum Start der Bundesliga-Saison 2026/27 bundesweit und ruft Kinder und Jugendliche dazu auf, an ihre Träume zu glaubenMit einem reichweitenstarken TV-Spot setzen Sporthilfe, Bundesliga und Bundesliga Stiftung zum Auftakt der Bundesliga-Saison 2026/2027 ein gemeinsames Zeichen für die nächste Generation deutscher Spitzensportlerinnen und Spitzensportler. Die neue Kampagne "Bereit für Großes" zeigt Athletinnen und Athleten aus olympischen und paralympischen Sportarten als Vorbilder für junge Menschen und macht Mut, eigene Ziele mit Leidenschaft, Disziplin und Selbstvertrauen zu verfolgen.Im Mittelpunkt der Initiative steht ein emotionaler Kampagnenfilm, der ab heute bundesweit im Fernsehen ausgestrahlt und darüber hinaus über digitale Kanäle verbreitet wird. Zu den Protagonistinnen und Protagonisten zählen Fußball-Weltmeister Mario Götze, Speerwurf-Europameister Julian Weber, Para-Schwimmerin Gina Böttcher, Silbermedaillengewinnerin bei den Paralympischen Spielen 2024 in Paris, das Eiskunstlaufpaar Annika Hocke und Robert Kunkel, EM-Bronzemedaillengewinner 2023, sowie Dreispringerin und Team-Europameisterin Caroline Joyeux.Mario Götze betonte bereits in der Vergangenheit die Bedeutung der Sporthilfe für junge Talente: "Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, in dem Bildung und Sport immer einen großen Stellenwert hatten. Deshalb liegt es mir besonders am Herzen, neben dem Fußball auch andere Sportarten zu unterstützen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die Athletinnen und Athleten wirklich helfen. Für mich als Athlet ist es wichtig, einen Companion auf dem Weg zu haben - nicht nur während der Karriere, sondern auch danach. Genau da leistet die Sporthilfe einen sehr, sehr großen Beitrag."Für die Sporthilfe ist die Kampagne zugleich eine besondere Gelegenheit, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Bundesliga und der Bundesliga Stiftung sichtbar zu machen. Max Hartung, Vorstandssprecher der Sporthilfe: "Mit der Bundesliga Stiftung haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der jungen Talenten Rückhalt gibt und ihre Entwicklung nachhaltig fördert. Mit der Kampagne,Bereit für Großes' tragen wir diese Botschaft gemeinsam mit der Bundeliga nun gemeinsam auf die größte Bühne. Wir wollen Kinder und Jugendliche inspirieren, an ihre Träume zu glauben, und zugleich zeigen, welche Bedeutung verlässliche Förderung für den Weg in den Spitzensport hat."Ein besonderer Baustein dieser Unterstützung ist die Nachwuchselite-Förderung, die seit 2016 vollständig von der Bundesliga Stiftung finanziert wird. Jährlich profitieren bis zu 300 Talente aus olympischen, paralympischen und deaflympischen Sportarten von dieser zusätzlichen Förderung. Sie ermöglicht es den Athletinnen und Athleten, sich stärker auf ihre sportliche Entwicklung zu konzentrieren und wichtige Schritte auf dem Weg in die internationale Spitze zu gehen. Die Premium-Partnerschaft zwischen Bundesliga, Bundesliga Stiftung und Sporthilfe besteht seit 2008 und wurde im vergangenen Jahr bis mindestens 2030 verlängert. Sie steht für nachhaltige Talentförderung und das gemeinsame Ziel, jungen Menschen Perspektiven im Spitzensport zu eröffnen.Weitere Informationen:Hier geht es zur Landingpage: Bereit für Großes - Initiative von Bundesliga, Sporthilfe und Bundesliga Stiftung (https://bereitfuergrosses.de/)Für die Berichterstattung stehen folgende Fassungen des Kampagnenfilms zur Verfügung:- Kurzfassung (30 Sek.): https://youtu.be/0Ldy74Jg94g- Langfassung (60 Sek.): https://youtu.be/ZqJyOqkaTpIInformationen für Video- und Fotoredaktionen:Fotos der Initiative stehen für die redaktionelle Berichterstattung unter Angabe "Foto: Bundesliga/Milena Zara" kostenfrei unter folgendem Link zur Verfügung: http://ots.de/NZQe3u_________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung, DEUTZ und Tipico. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise. Die Sporthilfe wird gefördert durch das Bundeskanzleramt aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeDjamila BöhmHanauer Landstr. 16660314 Frankfurt am MainTel: 0170-5239996E-Mail: djamila.boehm@sporthilfe.dewww.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/6340027