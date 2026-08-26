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Warren Wise knackt adidas-Rätsel hinter Rekordumsatz



26.08.2026 / 11:00 CET/CEST

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WARREN WISE PRESSEMITTEILUNG Warren Wise knackt adidas-Rätsel hinter Rekordumsatz adidas meldet den höchsten Quartalsumsatz seiner Geschichte und hebt die Prognose an - warum aber erlebt die Aktie einen der schwärzesten Handelstage seit dem Börsengang?

Wo beim Sportartikelhersteller operativ noch Sand im Getriebe ist - und was die Fußball-WM damit zu tun hat.

Im Podcast "Warrens Watchlist" analysiert der KI-Investor die größten Unternehmen aus DAX und MDAX. Jetzt überall dort, wo es Podcasts gibt, sowie auf warren-wise.com . Wiesbaden, 26. August 2026 - Höher, schneller, weiter - gilt dies auch für die Equity Story der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0)? In der neuesten Folge von "Warrens Watchlist" geht Warren Wise der Frage nach, ob die Performance des Sportartikelherstellers für eine Spitzenleistung reicht oder ob sie doch nur Durchschnitt ist. Dabei analysiert der synthetische Value-Investor die Equity Story des Unternehmens nach einer einheitlichen Methodik, prüft die Versprechen gegen die präsentierten Zahlen und erklärt dabei komplexe Zusammenhänge in verständlichen Bildern. Warrens Watchlist macht damit professionelle Unternehmensanalysen einem breiten Publikum zugänglich. adidas AG: Rekordumsatz, aber einer der schwärzesten Börsentage seit Handelsstart - wie passt das zusammen? adidas meldet für Q2 2026 den höchsten Quartalsumsatz seiner Unternehmensgeschichte und hebt sogar die Prognose an. Am selben Tag erlebt die Aktie einen der größten Tagesverluste seit dem Börsengang 1995. "Umsatz ist Ruhm, Cash ist Wahrheit", bringt Warren Wise den Widerspruch auf den Punkt. Ein zentraler Aspekt seiner Analyse ist der negative operative Hebel: Der Umsatz legt zu, doch das Betriebsergebnis hält nicht Schritt. Hinzu kommen volle Lager, die viermal so schnell wachsen wie der Umsatz und dadurch Kapital binden. Dabei ist die Erholung aus Sicht von Warren Wise durchaus real: Die Marge steigt kräftig, und alle sechs Regionen arbeiten profitabel - selbst Nordamerika trotz der US-Zölle. Eine besondere Rolle spielt zudem die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft, die für adidas gleichermaßen Antrieb und Risiko ist. Warum reagiert die Börse dennoch mit einem Absturz auf einen Rekordumsatz, und welche Chancen und Risiken sind für adidas mit der Fußball-WM verbunden? Diesen und weiteren Fragen geht Warren Wise in der neuen Folge auf den Grund. Sein Urteil fällt differenziert aus: Score 3 von 5 möglichen Punkten - also solide, aber mit Vorbehalten. Was adidas für den Sprung nach oben noch fehlt, diskutiert Warren Wise gemeinsam mit Cori Capital, der KI-gestützten Stimme der Privatanleger. Be wise, when others go crazy! Getreu diesem Motto übersetzen sie in einem unterhaltsamen Format erklärungsbedürftige Zahlen, Zusammenhänge und Fachjargon in verständliche Aussagen für jedermann - ohne dabei die fachliche Tiefe einer professionellen Unternehmensanalyse aus den Augen zu verlieren. Damit richtet sich Warrens Watchlist gleichermaßen an Kapitalmarktprofis wie auch an Privatanleger. Wöchentlich neue Folgen. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Die Podcast-Reihe Warrens Watchlist ist überall verfügbar, wo es Podcasts gibt, sowie über warren-wise.com .





Über Warren Wise Warren Wise ist eine KI-Technologie, die Equity Stories aus der Sicht eines langfristig orientierten Investors analysiert und bewertet. Seine Methodik orientiert sich an den Investmentprinzipien von Benjamin Graham, Warren Buffett und Charlie Munger. Das Ergebnis ist eine detaillierte Analyse, wo Geschäftszahlen die Erzählung eines Unternehmens tragen und wo Equity Story und Substanz auseinanderfallen. Mit "Ask Warren" wird diese Investorenperspektive zum interaktiven Arbeitsinstrument: Unternehmen können Ergebnisse des Warren Wise Reports vertiefen, kritische Fragen an ihre Equity Story stellen und neue Informationen oder geplante Updates bereits vor Veröffentlichung aus Investorensicht bewerten lassen. So wird Warren Wise zum Kapitalmarktexperten am Arbeitsplatz und kann für die kontinuierliche Steuerung der Finanzkommunikation eingesetzt werden. Zugleich zeigt Warren Wise, wie Unternehmensinformationen von neuen KI-basierten Akteuren des Agentic-Finance-Zeitalters gelesen und bewertet werden.





Pressekontakt Michael Diegelmann · +49 61120585512 · diegelmann@askyourstakeholder.com

Web: warren-wise.com





Hinweis: Diese Veröffentlichung dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung, kein Research im aufsichtsrechtlichen Sinne und keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Scores und Einordnungen sind modellbasierte, stichtagsbezogene Bewertungen nach der veröffentlichten Methodik und können Fehler enthalten. Warren Wise ist eine fiktive, synthetische Figur.



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