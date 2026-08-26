Die Intuit-Aktie konnte sich seit Anfang Juli stark von ihren heftigen Kursverlusten im ersten Halbjahr erholen. Doch am Mittwochmorgen erlebt diese Kurserholung mit einem Crash von -12% einen herben Dämpfer. Was ist geschehen und müssen sich Anleger nun auf noch größere Kursverluste einstellen? Starke Vergangenheitszahlen Intuit legte gestern Abend die Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahre 2025/26 vor, das am 31. Juli zu Ende ging. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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