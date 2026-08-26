Der REX Drone ETF bietet Anlegern einen direkten Zugang zu einem Drohnenmarkt, der in den kommenden Jahren von steigender Nachfrage in Verteidigung, Infrastruktur und kommerziellen Anwendungen profitieren könnte. Trotz der hohen Schwankungen erscheint das aktuelle Kursniveau interessant, sofern Anleger bereit sind, einen langfristigen Anlagehorizont mitzubringen. Attraktive Ausgangslage trotz schwankender Kurse Der REX Drone ETF ist noch jung und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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