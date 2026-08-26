Die SAP-Aktie hat sich in den letzten vier Wochen sehr stark entwickelt, aber am Mittwochmorgen ist die Aktie des Software-Riesen mit einem Kursverlust von -3% das Schlusslicht im DAX. Was drückt auf den SAP-Kurs und ist die Kurserholung nun schon wieder vorbei? Skeptische Analysten Grund für den Kursrückgang der SAP-Aktie zur Wochenmitte ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein eher skeptischer Analystenkommentar der Schweizer Großbank UBS. Sie hob ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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