Die Geely-Aktie steht beispielhaft für den wachsenden Einfluss chinesischer Autobauer auf den globalen Automarkt. Mit steigenden Exporten, höheren Verkaufspreisen und einer stärkeren Ausrichtung auf Elektro- und Premiummodelle verbessert sich das operative Profil des Konzerns deutlich. Geely wird internationaler und profitabler Geely Automobile gehört zur Zhejiang Geely Holding Group, zu der unter anderem Volvo, Polestar und Lotus zählen. Das börsennotierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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