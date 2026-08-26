Berlin (ots) -Zukunftskompetenzen gewinnen für Studium, Berufsleben und Gesellschaft zunehmend an Bedeutung. Um Studierende gezielt darauf vorzubereiten, hat die TH Köln die Kompetenzwerkstatt als zentrale Plattform für fachübergreifende Qualifizierung und persönliche Weiterentwicklung etabliert und erhält dafür vom Stifterverband die Hochschulperle des Monats August.Die Hochschulperle des Monats August zum Thema "Future Skills 2030 - Kompetenzen für die Welt von morgen" geht an die Kompetenzwerkstatt der TH Köln. Mit dieser Einrichtung bietet die Hochschule eine zentrale Plattform, die Studierende und Promovierende fakultätsübergreifend bei der Entwicklung wichtiger Zukunftskompetenzen unterstützt. Das breit gefächerte Angebot aus Seminaren, Zertifikatsprogrammen, Schreibberatung und praxisnahen Qualifizierungsformaten für Tutorinnen und Tutoren stärkt gezielt fachübergreifende Fähigkeiten und fördert eine aktive Mitgestaltung von Studium und Gesellschaft.Ein zentraler Baustein ist die umfangreiche Auswahl an Seminaren. Abgedeckt werden Themen wie Kommunikation, kollaboratives Arbeiten, Projektmanagement, aber auch Führungskompetenz, Gesundheitsförderung und Achtsamkeit. Die interdisziplinär angelegten Veranstaltungen schaffen Räume für Austausch zwischen unterschiedlichen Fachrichtungen und fördern gezielt Schlüsselkompetenzen wie kritisches Denken, Nachhaltigkeitsbewusstsein, digitale Kompetenzen und Demokratieverständnis.Ergänzend bestehen verschiedene Zertifikatsprogramme, in denen Studierende ihre Kompetenzen vertiefen und sichtbar machen können. Dazu zählt unter anderem das Programm zur Genderkompetenz, das soziale Kategorien wie Geschlecht und Herkunft reflektiert und zur Analyse gesellschaftlicher Ungleichheiten befähigt. Darüber hinaus bereitet ein Tutorinnen- und Tutorenprogramm Studierende gezielt auf ihre Rolle in der Lehre vor und vermittelt didaktische sowie organisatorische Fähigkeiten.Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist das Schreibzentrum der Kompetenzwerkstatt. Es unterstützt Studierende in allen Phasen des wissenschaftlichen Schreibens, von der Themenfindung bis zur Textüberarbeitung. Neben Schreibkursen und individueller Beratung, auch durch qualifizierte Peer-Tutorinnen und -Tutoren, stehen digitale Selbstlernangebote zur Verfügung. Dabei wird ein kritischer und reflektierter Umgang mit KI-gestützten Schreibtools vermittelt. Formate wie die hochschulübergreifende Schreibwoche fördern zusätzlich den Austausch über institutionelle Grenzen hinweg.Die Kompetenzwerkstatt ist zudem in zentrale Hochschulinitiativen eingebunden, etwa beim Studienpreis der TH Köln, im Projekt "TraiL" zur Weiterentwicklung der Hochschullehre sowie in interdisziplinäre Projektformate. Ziel ist es, Studierende zu befähigen, eigene Potenziale zu entfalten, Verantwortung zu übernehmen und aktiv an gesellschaftlichen Transformationsprozessen mitzuwirken."Besonders beeindruckt hat uns der ganzheitliche und transdisziplinäre Ansatz, mit dem Future Skills wie kollaboratives Arbeiten, kritisches Denken, digitale Kompetenzen und gesellschaftliche Verantwortungsübernahme praxisnah und hochschulweit gefördert werden", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats August an die TH Köln zu vergeben.Weitere Informationen zu der Kompetenzwerkstatt der TH Köln finden Sie unter: www.th-koeln.de/kompetenzwerkstatt (https://www.th-koeln.de/studium/kompetenzwerkstatt_94004.php)Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die an einer Hochschule realisiert werden. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt.Im Jahr 2026 wird die Hochschulperle des Monats von der Allianz für Future Skills im Rahmen der Zukunftsmission Bildung des Stifterverbandes ausgeschrieben. Mit der Zukunftsmission Bildung will der Stifterverband ein Bildungssystem für eine Welt im Wandel gestalten, das schnell mehr Menschen mit den notwendigen Kompetenzen aus- und weiterbildet. Es werden Projekte ausgezeichnet, die Studierende, Promovierende oder Hochschulbeschäftigte gezielt auf eine sich wandelnde Arbeits- und Lebenswelt vorbereiten. Gesucht werden Projekte, die Future Skills bereits wirksam berücksichtigen und verankern und damit einen aktiven Beitrag zur Gestaltung einer Welt im Wandel leisten. Bewerbungen und Vorschläge sind jederzeit möglich unter: https://www.stifterverband.org/hochschulperleDer Stifterverband ist eine Gemeinschaft von rund 3.500 engagierten Menschen, Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel seiner Arbeit ist, Bildung und Wissenschaft neu zu denken und zu gestalten, um die Innovationskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Als zentraler Impulsgeber analysiert er aktuelle Herausforderungen, fördert Modellprojekte und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Netzwerken. Er vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, entwickelt gemeinsam Ideen und stößt politische Reformen an. In seinem Wirken konzentriert er sich auf zwei Handlungsfelder: Bildung und Kompetenzen sowie Kollaborative Forschung und Innovation. www.stifterverband.orgPressekontakt:Peggy GroßPressesprecherin des StifterverbandesT 030 322982-530presse@stifterverband.deTH KölnAnna GählAkademie für wissenschaftliche WeiterbildungT 0221-8275-5132anna.gaehl@th-koeln.dewww.th-koeln.deOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18931/6340068