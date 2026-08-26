Warum gelingt es manchen Unternehmen über Jahrzehnte, hohe Margen und starke Marktpositionen gegen neue Wettbewerber zu verteidigen? Warren Buffett spricht in solchen Fällen vom wirtschaftlichen Burggraben. Für Anleger ist dabei nicht entscheidend, ob ein Unternehmen momentan besonders schnell wächst, sondern wie schwer sein Geschäftsmodell kopierbar ist. Hohe Wechselkosten, Netzwerkeffekte, technologische Eintrittsbarrieren, Markenstärke und Preissetzungsmacht können einen solchen Schutzwall bilden. Auf dem deutschen Kurszettel finden sich nur wenige Unternehmen, die gleich mehrere dieser Eigenschaften besitzen. Zwei davon halten wir für besonders bemerkenswert, wobei die Attraktivität der Aktie natürlich zusätzlich vom Preis abhängt. Die finden Sie in der Termin-Börse daily, der Brief eignet sich besonders für mutige Anleger die täglich Handeln wollen. Probieren Sie es auch, das geht auch im Einzelabruf (KLICK HIER).
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