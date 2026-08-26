"Für uns ist das ein Lottosechser", sagt Oberbank-Vorstand Martin Seiter, als er heute beim Halbjahresergebnis für 2026 nach den Auswirkungen der möglichen Übernahme der Commerzbank durch die Unicredit gefragt wird. Viele Unternehmer hätten derzeit zwei Kreditlinien bei den zwei Banken in Deutschland laufen, bei einem Zusammenschluss würde "aus 2 mal 20 Millionen Euro nicht 40 Millionen Euro werden". Martin, der ab 1. Jänner 2027 das Amt des Generaldirektors ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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