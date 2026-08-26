Mainz (ots) -Ganze 22 Mal sind Produktionen des ZDF in diesem Jahr für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Die nominierten Formate spiegeln das breit gefächerte Angebot des ZDF wider und reichen von Serien über Dokumentationen und Reportagen, Comedy-Formaten und Shows bis hin zu den Nachrichtenangeboten und Sportsendungen. Nahezu alle nominierten Sendungen stehen in Web und App des ZDF zur Verfügung.Zu den nominierten Produktionen aus der ZDF-Familie zählt in der Kategorie Bester Fernsehfilm/Mehrteiler der biographische Spielfilm "Olivia (https://www.zdf.de/filme/olivia-movie-100)" über die Lebensgeschichte von Dragqueen Olivia Jones. Hauptdarsteller Johannes Hegemann ist für seine Darstellung in "Olivia" in der Kategorie Bester Schauspieler nominiert.In derselben Kategorie hat auch Johannes Kienast für seine Rolle in der ZDFneo-Serie "Chabos (https://www.zdf.de/serien/chabos-100)" Chancen auf den Deutschen Fernsehpreis. Die Serie, die Millenial Peppi auf einen Trip in seine Jugend in den 00er-Jahren begleitet, ist zudem nominiert in der Kategorie Beste Comedy-Serie. Arkadij Khaet und Mickey Paatzsch, die Autoren und Regisseure von "Chabos" treten in der Kategorie Beste Regie Fiktion an. Ebenfalls für die Serie nominiert sind David Wieching und Tobias Wieduwilt in der Kategorie Beste Montage Fiktion.Der historische Zweiteiler "Sturm kommt auf (https://www.zdf.de/filme/sturm-kommt-auf-100)" (ZDFneo) geht in gleich zwei Kategorien ins Rennen um die renommierte Auszeichnung: Theo Bierkens ist nominiert in der Kategorie Beste Kamera Fiktion, Christoph Kanter (Szenenbild) und Brigitta Fink (Kostümbild) in der Kategorie Beste Ausstattung Fiktion.In der Kategorie Beste Comedy/Late Night tritt die Politsatire "Die Anstalt (https://www.zdf.de/shows/die-anstalt-104)" mit der Ausgabe "Die IRANstalt 2" an, die sich dem Iran-Konflikt und der Rolle Deutschlands in dieser globalen Krise widmete. In derselben Kategorie ist auch "heute-show extra: Next Stop Köster" mit Politikerschreck Fabian Köster nominiert. Martin Waldmann gehört in der Kategorie Bestes Buch Unterhaltung für "heute-show extra: Die unglaubliche Geschichte von Elon Musk" zu den Anwärtern auf eine Auszeichnung.Als Bestes Factual Entertainment geht "Song Trip (https://www.zdf.de/reportagen/song-trip-102)" ins Rennen um den Deutschen Fernsehpreis. In der Doku-Reihe gehen Pop- und Rockstars gehen auf Weltreise, um andere Kulturen, vor allem aber eine andere Musik kennenzulernen.In der Kategorie Beste Information ist die Talkshow "Markus Lanz (https://www.zdf.de/talk/markus-lanz-114)" nominiert, in der Kategorie Bestes Infotainment (https://www.zdf.de/dokus/zdfinfo-die-gefaehrlichsten-firmen-der-welt-big-tech-100) "Terra Xplore mit Dr. Leon Windscheid (https://www.zdf.de/explainer/terra-xplore-brain-projects-historische-psychologische-experimente-und-behandlungen-100focus=terra-xplore-sechs-schizophrene-brueder-die-familie-galvin-100)"."Die gefährlichsten Firmen der Welt - Big Tech (https://www.zdf.de/dokus/ein-tag-im-juli---ahrtalflut-2021-movie-100)" kann in der Kategorie Beste Dokumentation/Reportage auf eine Auszeichnung hoffen, ebenso wie "Terra X History: Ein Tag im Juli - Ahrtalflut 2021 (https://www.zdf.de/dokus/ein-tag-im-juli---ahrtalflut-2021-movie-100)".In der Kategorie Beste Doku-Serie stellt das ZDF gleich vier der fünf Nominierten: die fünfteilige Dokumentarfilm-Serie "Der Anschlag (https://www.zdf.de/dokus/der-anschlag-118)" (3sat/ZDF), die vierteilige Doku-Reihe "Countdown zur Diktatur (https://www.zdf.de/dokus/zdfinfo-countdown-zur-diktatur-100)" (ZDFinfo), die Reihe "Die Diplomaten - Inside Auswärtiges Amt", die in vier Folgen Diplomaten exklusiv mit der Kamera begleitet sowie die dreiteilige Doku-Serie "Mesut Özil - Zu Gast bei Freunden (https://www.zdf.de/dokus/mesut-oezil-zu-gast-bei-freunden-100)" über Aufstieg und Fall des Ausnahme-Fußballers in der Gunst des deutschen Publikums.Sarah Tacke zählt als Rechtsexpertin des ZDF in der Kategorie Beste Moderation/Einzelleistung Information zu den Nominierten.Zudem nominiert ist in der Kategorie Beste Sportsendung die Handball-EM 2026 (ARD/ZDF).Der Deutsche Fernsehpreis wird am 8. und 9. September in Köln verliehen. Seit 1999 wird die Auszeichnung von ARD, RTL, SAT.1 und ZDF zur Würdigung hervorragender Leistungen für das Fernsehen gestiftet. Seit 2020 ist MagentaTV als Stifter hinzugekommen, seit 2023 sind Netflix, Amazon und Disney+ als Kooperationspartner beteiligt. Ausgezeichnet werden herausragende TV- sowie Streaming-Produktionen und deren Macherinnen und Macher.KontaktBei Fragen zur Sendung erreichen Sie Anja Weisrock telefonisch unter 06131 - 70-12154 oder per E-Mail an weisrock.a@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail an pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6340100