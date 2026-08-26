Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern hat die Ungarische Zentralbank den Leitzins ein weiteres Mal um 0,25% gesenkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mittlerweile lägen die Einlagezinsen wieder bei 5,50%. Es sei die vierte Senkung, seitdem der Zinssenkungszyklus im Februar nach 18 Monaten Zinspause erneut begonnen worden sei. Der EUR/HUF (Ungarischer Forint)-Kurs habe sich nur minimal verändert, weil die Senkung seit mehreren Wochen eingepreist gewesen sei. Es ist unklar, ob wir in Ungarn weitere Zinssenkungen bis zum Jahresende sehen werden, weil die weltpolitische Lage mit dem USA-Iran-Krieg sehr gefährlich bleibt und vor allem die Preise für Öl auf einem erhöhten Level bleiben, so Oberbank. (26.08.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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