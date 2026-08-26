Charlotte, NC (www.anleihencheck.de) - George Bory, Chief Investment Strategist für Fixed Income bei Allspring Global Investments, kommentiert im Vorfeld der Rede des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh in Jackson Hole: Die Experten würden davon ausgehen, dass Kevin Warsh seine Rede in Jackson Hole nutzen werde, um eine klarere Aufgabenteilung zwischen der Federal Reserve und dem US-Finanzministerium zu bekräftigen. Die Fed dürfte sich weiterhin auf ihr traditionelles geldpolitisches Mandat konzentrieren und die kurzen Zinsen nutzen, um das kurze Ende der Zinsstrukturkurve zu stabilisieren. Währenddessen dürfte ein energischeres Finanzministerium mehr Verantwortung für die Bewältigung der technischen und marktbezogenen Dynamiken übernehmen, welche die längerfristigen Renditen beeinflussen würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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