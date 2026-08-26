) Wandelanleihen erleben nach Einschätzung von Arnaud Brillois, Leiter des Global Convertible-Teams bei Lazard Asset Management, ein bemerkenswertes Comeback Seit Anfang 2025 habe die Anlageklasse deutlich an steigenden Aktienmärkten partizipiert, zugleich aber in volatilen Marktphasen spürbar geringere Rückschläge verzeichnet. "Wandelanleihen profitieren derzeit von einer seltenen Kombination", sagt Brillois. "Attraktive Renditeaufschläge, ein sehr aktiver Primärmarkt und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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