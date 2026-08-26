Hamburg (ots) -Der italienische Künstler Maurizio Cattelan hat gemeinsam mit der ZEITmagazin-Redaktion eine komplette Ausgabe des ZEITmagazins gestaltet. Die Ausgabe zeigt exklusiv und weltweit zum ersten Mal Cattelans neues Werk "Purgatory" - seine Version des Brandenburger Tors - und liegt der ZEIT Nr. 37/2026 am 27. August 2026 bei.Anlass ist Cattelans erste umfassende Einzelausstellung in Deutschland: "Night" eröffnet am 10. September in der Neuen Nationalgalerie Berlin. Cattelan ist Träger des diesjährigen Preises der Nationalgalerie. Statt eines klassischen Ausstellungskatalogs wird das von Cattelan gestaltete ZEITmagazin während der Ausstellung mit 20.000 Exemplaren in der Neuen Nationalgalerie ausliegen.Sascha Chaimowicz, Chefredakteur des ZEITmagazins: "Wir waren neugierig darauf, was Maurizio Cattelan mit unserem Magazin anstellen würde. Es war eine große Freude und Ehre für unser Team, so viel Zeit mit ihm in Berlin und Mailand zu verbringen, und dabei zuzusehen, wie seine neue Kunst entsteht."Im Zentrum der Ausgabe steht ein Gespräch, das ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo mit Cattelan in Mailand über dessen Leben geführt hat. Außerdem hat der Künstler gemeinsam mit dem ZEITmagazin Fragen an Deutschland gerichtet. Sie reichen von "Wovon sprechen wir, wenn wir von Deutschland sprechen?" über "Hat Deutschland noch die Kraft, sich zu verändern" bis zu "Was ist Liebe?". Beantwortet werden sie von zehn Persönlichkeiten aus Deutschland, darunter die Schriftstellerin Sybille Berg, die Schauspielerin Sibel Kekilli und der Kinderbuchautor Paul Maar.Auch die bekannten Kolumnen und Formate des ZEITmagazins - darunter der Wochenmarkt, Heiter bis glücklich und das Lexikon der Liebe - stammen in dieser Ausgabe von Cattelan selbst.Die Zusammenarbeit hat eine Vorgeschichte: Vor genau zehn Jahren bestückte Cattelan gemeinsam mit dem Fotografen Pierpaolo Ferrari die wöchentliche Fotokolumne des ZEITmagazins.Cattelan ist einer der bekanntesten zeitgenössischen Künstler weltweit. Zu seinen Arbeiten zählen "Him", die Skulptur eines knienden Hitler, und "America", eine Toilette aus 18-karätigem Gold.Pressekontakt:Den kompletten Text zu dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation (E-Mail: presse@zeit.de).Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9377/6340133