Im zweiten Quartal konnte ZOOM die Umsatz- und Gewinnschätzungen deutlich überteffen. Doch Anleger finden etwas anderes zum Klagen: Die Prognose für das dritte Quartal. Sie enttäuschte auf ganzer Linie, auch wenn die Jahresprognose wiederum angehoben wurde. Sprechen wir nun von den Zahlen: Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 konnte ZOOM einen Gesamtumsatz von 1,28 Mrd. $ einfahren - ein Plus von 4,9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit übertraf das Unternehmen sowohl die Analystenschätzung als auch die eigene, im Mai kommunizierte, Zielspanne. Auch bei der Profitabilität übertraf ZOOM die Erwartungen: Die GAAP-Betriebsmarge lag bei 24,6 %, die Non-GAAP-Betriebsmarge bei 40 %. Der Non-GAAP-Gewinn je Aktie erreichte 1,55 $. Im Quartal kaufte ZOOM rund 3,7 Mio. eigene Aktien zurück, womit sich der Gesamtbestand im laufenden Rückkaufprogramm auf 44,2 Mio. Aktien summierte. Trotz der soliden Quartalszahlen reagiert die ZOOM-Aktie im vorbörslichen NASDAQ-Handel mit einem kräftigen Rückgang von zeitweise 5,42 % auf 95,45 $. Der Auslöser dafür: Der Ausblick für das dritte Quartal. ZOOM stellt einen Umsatz zwischen 1,275 und 1,28 Mrd. $ sowie ein Non-GAAP-Ergebnis je Aktie zwischen 1,46 und 1,48 $ in Aussicht, beides unterhalb der Analystenschätzungen von 1,28 Mrd. $ Umsatz beziehungsweise 1,50 $ Gewinn je Aktie. Für das Gesamtjahr zeigte sich das Unternehmen dagegen zuversichtlicher und hob die Prognose an: Der Umsatz soll nun zwischen 5,085 und 5,095 Mrd. $ liegen, das Non-GAAP-Betriebsergebnis zwischen 2,065 und 2,075 Mrd. $, der Non-GAAP-Gewinn je Aktie zwischen 6,08 und 6,12 $ sowie der freie Cashflow zwischen 1,78 und 1,82 Mrd. $. Was will man denn noch?



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





© 2026 Bernecker Börsenbriefe