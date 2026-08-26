Mainz (ots) -Mit Start der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga der Männer rückt gleich auch diese Frage in den Fokus: Wie schlagen sich die drei Aufsteiger in der Eliteklasse? Im "aktuellen sportstudio" des ZDF sind die drei Aufstiegstrainer in den ersten drei Ausgaben zu Gast im Studio. Den Auftakt macht am Samstag, 29. August 2026, Ralf Kettemann, Trainer des SC Paderborn. Eine Woche später ist Vincent Wagner, Trainer des Bundesliga-Neulings SV Elversberg, zu Gast, am Samstag, 12. September 2026, Miron Muslic, Trainer von Zweitligameister Schalke 04.Im ersten Samstagabendspiel in der 64. Spielzeit der Fußball-Bundesliga empfängt am 29. August 2026 Vizemeister Borussia Dortmund den Hamburger SV - im "aktuellen sportstudio" sind ab 22.30 Uhr im ZDF-Streaming-Portal und ab 23.30 Uhr im linearen ZDF die ersten Free-TV-Bilder dieser Begegnung zu sehen. Moderator Jochen Breyer führt durch die Auftaktsendung am ersten Spieltag. Sein Studiogast hat zuvor in der Nachbarschaft des ZDF-Sendezentrums sein Bundesliga-Debüt als Cheftrainer erlebt: Ralf Kettemann tritt mit dem SC Paderborn zum Saisonauftakt beim FSV Mainz 05 an.Weiterer Studiogast am Samstag: Basketball-Nationalspielerin Marie GülichNeben dem Bundesliga-Auftakt geht es im "aktuellen sportstudio" auch um den Turnierauftakt der deutschen Basketball-Frauen in der Folgewoche: Vom 4. bis zum 13. September 2026 findet die Basketball-WM in Berlin statt - und zu Gast im "aktuellen sportstudio" ist sechs Tage vor Turnierbeginn DBB-Kapitänin Marie Gülich, die nach einer schweren Verletzung kurz vor der WM ihr Comeback in der Nationalmannschaft feiern konnte. Den Weg von Marie Gülich und anderen deutschen Basketballerinnen schildert die neue "sportstudio"-Produktion "Macherinnen - die neue Ära im Basketball", die ab Freitag, 28. August 2026, im ZDF zu streamen ist und am Samstag, 5. September 2026, 15.10 Uhr, auf dem linearen ZDF-Programm steht."das aktuelle sportstudio" am zweiten und dritten Bundesliga-SpieltagIm "aktuellen sportstudio" am Samstag, 5. September 2026, ab 22.30 Uhr im ZDF-Streaming-Portal und um 23.30 Uhr im ZDF, begrüßt Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein als Studiogast Vincent Wagner, der seit der vergangenen Saison den SV Elversberg trainiert und gleich den direkten Erstliga-Aufstieg als Zweiter der Zweiten Liga schaffte. Der Bundesliga-Neuling, rund 15 Kilometer nordöstlich von Saarbrücken beheimatet, gilt vielen als Abstiegskandidat Nummer 1, anderen aber auch als das Team mit dem größten Überraschungspotenzial. Nach dem Heimauftakt gegen Bayer Leverkusen tritt der SV Elversberg am zweiten Spieltag zu seinem ersten Bundesliga-Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach an. Im Samstagabendspiel empfängt zudem Aufsteiger Schalke 04 den Deutschen Meister Bayern München.Eine Woche später, am Samstag, 12. September 2026, ist Schalkes Aufstiegstrainer Miron Muslic zu Gast im "aktuellen sportstudio" bei Moderator Sven Voss - zu sehen ab 22.30 Uhr im ZDF-Streaming-Portal und um 23.00 Uhr im ZDF. Während Schalke 04 am dritten Spieltag freitagabends bei Union Berlin antritt, stehen sich im Samstagabendspiel der 1. FC Köln und Werder Bremen gegenüber.KontaktBei Fragen zum "aktuellen sportstudio" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudio) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "das aktuelle sportstudio" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/shows/das-aktuelle-sportstudio-220)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)- Presseinformationen zu "ZDFsportstudio live"-Übertragungen im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6340146