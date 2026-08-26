Münster (ots) -Der Eurojackpot wurde am Dienstagabend (25. August) in Schleswig-Holstein geknackt. Dafür werden nun 39.496.021,60 Euro ausgezahlt. Darüber hinaus gab es einen Millionengewinn in Ungarn, dazu Hochgewinne in Schleswig-Holstein, Bayern, Estland und Norwegen.Plötzlich um rund 39,5 Millionen Euro reicher: Darüber jubelt jetzt ein Eurojackpot-Tipper, der seinen Spielauftrag in Schleswig-Holstein abgegeben hatte. Bei der Ziehung am Dienstag (25. August) wurden nur in dem nördlichsten deutschen Bundesland die fünf Gewinnzahlen 4, 5, 7, 48 und 50 sowie Eurozahlen 4 und 5 richtig vorhergesagt. Damit erzielte der Glückspilz 39.496.021,60 Euro. Den Spielauftrag hatte er per Internet abgegeben und dafür acht Euro eingesetzt.Weitere HochgewinnerDoch nicht nur in Schleswig-Holstein wird gejubelt. Im zweiten Rang erzielte ein Spielteilnehmer aus Ungarn fünf richtige Gewinnzahlen und eine korrekte Eurozahl. Dafür werden 1.394.682,50 Euro ausgezahlt. Fünf weitere Hochgewinne entfielen auf die dritte Gewinnklasse. Jeweils 157.307,20 Euro gehen nach Bayern, Schleswig-Holstein (2), Estland und Norwegen.198 JackpottrefferMit dem Treffer vom 25. August wurde der Jackpot zum zweiten Mal in Schleswig-Holstein geknackt. Zum ersten Mal gelang dies dort einem Glückspilz am 23. Juni 2023 mit der Maximalsumme von 120 Millionen Euro. Seit der ersten Eurojackpot-Ziehung im März 2012 wurde die Gewinnklasse 1 insgesamt 198-mal getroffen, davon 99-mal in Deutschland.Nächste Millionenchance am 28. AugustMit etwas Glück können Eurojackpot-Tipper bereits am kommenden Freitag (28. August) einen zweistelligen Millionenbetrag gewinnen. Dann startet der Eurojackpot wieder mit zehn Millionen Euro im obersten Rang (Jackpot-Chance 1:140 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/6340143