Den August werden sich EOS-Aktionäre fett in ihren Kalendern markieren. Seit Monatsbeginn hat der Kurs des australischen Drohnenabwehrspezialisten um über +50% zugelegt und auch am Mittwochmorgen ist die EOS-Aktie mit +6% im Plus. Was treibt den Kurs von Electro Optic Systems immer weiter in die Höhe und ist bald das nächste Allzeithoch zu erwarten? Eine megadynamische Entwicklung Auslöser des heutigen Kurssprungs der EOS-Aktie sind zweifellos die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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