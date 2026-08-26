Die Investmentbank Morgan Stanley stuft die Dynatrace-Aktie hoch und traut dem Softwarekonzern kräftige Kursgewinne zu. Grund ist ein Nachfrageschub im sogenannten Observability-Markt, einem Teilsegment der KI-Branche. Hochstufung mit deutlichem Kurszielsprung Morgan Stanley hat die Dynatrace-Aktie von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 58 auf 65 US-Dollar angehoben. Damit signalisiert die Bank ein Aufwärtspotenzial von rund 33 Prozent gegenüber dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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